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Carlo Ancelotti dio a conocer los jugadores de Brasil para el Mundial: está Neymar?

El entrenador italiano anunció el plantel de 26 jugadores que buscará el hexacampeonato del mundo en Norteamérica.

Carlo Ancelotti presentó la lista de 26 jugadores que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con Neymar como figura principal.

Tras meses de incógnita por sus constantes lesiones e irregular nivel en el Santos de Brasil, el entrenador italiano terminó convocando finalmente a Neymar que disputará su cuarta Copa del Mundo y buscará el hexacampeonato para su país.

En un gran evento realizado en Rio de Janeiro, el seleccionador Ancelotti aseguró que creen “que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe”.

Entre las grandes ausencias de esta lista de 26 jugadores se encuentra el delantero del Chelsea de Inglaterra, Joao Pedro, que anotó 22 goles en 43 partidos disputados en la temporada. El futbolista de 24 años fue una constante en la selección de Brasil desde su primera citación en 2023.

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