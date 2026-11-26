Carlos Tevez oficializó la presencia de Lionel Messi en su partido de despedida, que esta programado para el 20 de diciembre en “La Bombonera”.

El Apache lo había confirmado semanas atrás en diálogo con su ex compañero en Manchester United, Rio Ferdinand, quién también dirá presente, pero este jueves fue oficializado por la cuenta oficial del partido homenaje.

Messi y Tevez fueron compañeros en la Selección argentina durante varios años, donde se destacan las participaciones en la Copa América 2007, 2011 y 2015, además de los Mundiales de Alemania 2006 y de Sudáfrica 2010.

“Es el capitán que llevó a la Selección argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo”, comienza el comunicado.

En el mismo, se destaca que “junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Hoy, volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!”.

De esta manera, Messi volverá a jugar en el estadio de Boca, lugar en el que disputó varios partidos con la Selección argentina, además de decir presente en la despedida de Juan Román Riquelme en el 2024.