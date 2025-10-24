Carla Farias desde el Frente Verde para que el HCD de San Carlos “vuelva a ser el portavoz de los vecinos”

Las elecciones están cada vez más cerca y los vecinos comienzan a prepararse para elegir a sus representantes legislativos, en muchos casos buscando a aquellas personas que no tienen historia política y que esperanzan a un cambio dentro de los gobiernos.

Siendo el caso del Frente Verde en el departamento de San Carlos, un espacio que se muestra como una alternativa y que en distintas oportunidades ha logrado ganar escaños en el Honorable Concejo Deliberante. Algo que buscarán repetir con la candidatura de Carla Farias.

Se trata de una profesora de historia y secretaria en una inmobiliaria que siempre buscó la forma de subsistir con cualquier tipo de trabajo: siendo moza, limpiando hospedajes, dando clases de apoyo y hasta vendiendo panificados. Un caso especial que irá acompañado de Juan Bastias, Lorena Boriero, Rodrigo Oscar Videla y Liliana Berón.

Carla habló con Diario NDI y nos empezaba contando: “Decidí ser candidata porque creo que la política, en buenas manos, es una herramienta para construir una realidad mejor que nos contemple a todos. También creo que es importante que las mujeres, los jóvenes y los trabajadores ocupemos lugares donde se toman las decisiones para poder representar las voces de nuestros pares, porque sino esos espacios los terminan ocupando personas que no tienen tanto contacto con la realidad como la tenemos nosotros. Y justamente soy candidata del Frente Verde porque es un espacio que nos da lugar a las mujeres, a los jóvenes y a los trabajadores; y porque compartimos una visión de futuro donde se desarrolle una economía sustentable y sostenible en el tiempo, con un Estado que se ocupe de mejorar la vida de la gente y que lo haga con transparencia”.

“Mis expectativas para el domingo son las mejores. Si bien en mí departamento las elecciones son más difícil para espacios jóvenes como el que represento, porque no contamos con la estructura ni los fondos que tiene la alianza gobernante, nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de hogares posibles. Y la verdad que al ser un partido de oposición que no ha sido parte de las alianzas que nos gobiernan, hemos sido muy bien recibidos por los vecinos que nos cuentan sus problemáticas y reclamos. Asique llegamos al domingo con mucha esperanza y con un camino andado que nos ha permitido conocer mucho más las problemáticas de nuestro departamento”, continuó diciendo.

Empezando a cerrar, la candidata contó como esperaría los resultados: “Voy a esperar en la escuela que me toque fiscalizar, ya que todos los miembros de la lista y quienes nos han acompañado en la campaña vamos a estar cuidando nuestros votos. Pero como decía antes, los voy a esperar con mucha esperanza y luego vendrá el momento de reflexión. Soy una persona a la que le gusta aprender y creo que cada experiencia tiene algo para enseñarnos, asique una vez terminado el comicios seguro voy a analizar lo hecho, ver qué faltó y en qué se puede mejorar y voy a sacar un aprendizaje, independientemente del resultado”.

Finalmente, Carla contó que haría ella de llegar al HCD. “Si llego al Concejo quiero que esta institución vuelva a tener la función de control del ejecutivo, y poder ser portavoz de los vecinos. No quiero ser una concejal de oficina, quiero seguir caminando y escuchando para poder hacer bien mí trabajo de representante. Durante la campaña pude escuchar algunas necesidades básicas que quiero que se transformen en políticas del Estado municipal, como el estados de veredas, rampas, iluminaria, espacios públicos, y la limpieza; como la salud mental, la educación para el trabajo y los estudios, y principalmente el desarrollo del turismo. San Carlos es un departamento que tiene muchísima riqueza cultural, histórica, y geográfica que no se aprovecha, yo creo que debemos poner en valor todo lo que tenemos para ofrecer y de eso construir fuentes de trabajo para los jóvenes. Porque la mejor forma de enfrentarnos a la minería es generando trabajo, promoviendo el turismo y poniendo en valor nuestra producción local”.