Cáritas Mendoza celebra 70 años con una nueva colecta

La Colecta Anual de Cáritas volverá a movilizar a miles de mendocinos durante el próximo fin de semana. En el marco de sus 70 años de trayectoria, la organización busca fortalecer su red de ayuda y reunir fondos para sostener programas destinados a familias vulnerables, niños, jóvenes y adultos de toda la provincia de Mendoza.

La edición de este año tiene un significado especial. Además de conmemorar el 70° aniversario de Cáritas, la campaña coincide con el entusiasmo que genera el Mundial de Fútbol, una pasión que reúne a millones de argentinos. “Ser un solo equipo, unidos en una misma esperanza”, es la invitación que realiza la entidad.

Las actividades de sensibilización comenzaron este lunes 1 de junio y continuarán durante toda la semana con presencia en distintos espacios públicos y acciones de concientización en diferentes puntos de la provincia.

70 años de trabajo duro

Actualmente, Cáritas Mendoza acompaña a cerca de 4 mil familias, alcanzando de manera directa a cerca de 15 mil personas en toda la Arquidiócesis. Esta tarea es posible gracias al compromiso de alrededor de 800 voluntarios, que desarrollan su labor en áreas vinculadas a la educación, la economía social, las emergencias, la animación comunitaria, la participación de jóvenes y la comunicación institucional.

Dónde y cómo colaborar con Cáritas

Durante el fin de semana de la colecta, los voluntarios de Cáritas estarán debidamente identificados y contarán con cobertura de seguro. Se los podrá encontrar en parroquias, capillas, colegios católicos, espacios públicos, comercios, supermercados y semáforos, donde recibirán las donaciones en urnas habilitadas.

Además, quienes deseen colaborar podrán realizar aportes de manera digital a través de:

Cuenta Corriente: 16908/2

CBU: 1910116555011601690828

Alias: COMPARTIR.ES.AMAR

CUIT: 30-70314487-6

Desde la institución explicaron que todo lo recaudado durante la colecta será distribuido en partes iguales para fortalecer las acciones de:

Cáritas Parroquial

Cáritas Diocesana

Cáritas Nacional

De esta manera, los fondos permiten sostener programas de asistencia, promoción humana, educación e inclusión social en distintos niveles de la organización.