Carga aérea: en septiembre, Argentina lideró el crecimiento en la región

Argentina registró en septiembre un incremento interanual de 11,3% en la carga aérea internacional y alcanzó un total de 15.996 toneladas, según datos publicados por la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe (ALTA). Con estos números, se ubicó entre los cuatro países de la región que crecieron a doble dígito en el mes. Argentina, Perú, Panamá y Costa Rica concentraron cerca del 22% del volumen total de carga aérea internacional movilizado en la región

El desempeño argentino se dio en un contexto donde los principales mercados enfrentaron condiciones menos favorables. Brasil, que continúa como el mayor mercado de carga aérea de América Latina y el Caribe, mostró una contracción interanual de 3,1% en agosto, al movilizar cerca de 74 mil toneladas. Colombia presentó la mayor disminución porcentual del año, con una caída de 6,4% frente a agosto de 2024, mientras que México registró un crecimiento moderado de 1,4% con 56,7 mil toneladas movilizadas en julio.

Los resultados regionales reflejan una desaceleración general: el tráfico de carga aérea internacional desde y hacia América Latina y el Caribe aumentó 0,7% interanual en agosto, frente al 2,2% registrado en julio. La dinámica respondió a menores flujos con Estados Unidos en los mercados de mayor tamaño y al ajuste derivado de cambios en condiciones comerciales internacionales.

En contraste, además de Argentina, Perú creció 15% interanual con 23.243 toneladas, Panamá aumentó 16,4% con 20.958 toneladas y Costa Rica registró un alza de 13,5% con 9.516 toneladas internacionales. Según ALTA, los países de menor escala mostraron desempeños más sólidos en el período, mientras los mercados principales enfrentaron reducciones en sus corredores más relevantes.

La entidad señaló que “agosto mostró un comportamiento mixto en la carga aérea de la región”, al destacar que Brasil y Colombia ajustaron sus flujos con Estados Unidos, mientras Perú y Panamá registraron avances de doble dígito. Chile y Ecuador, que representan alrededor del 17% de la carga internacional regional, también exhibieron trayectorias dispares: Chile retrocedió 8,1% interanual y encadenó su octavo mes de caída, mientras Ecuador creció 8,2%.