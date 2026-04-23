Cárceles mendocinas: cuántos vuelven a reincidir y qué dice la estadística

El sistema penitenciario de Mendoza atraviesa un momento crítico. La cantidad de personas privadas de libertad creció más de un 12% en un año, alcanzando los 7.212 internos distribuidos en complejos, unidades y alcaidías (según el último informe oficial a diciembre de 2025). El incremento no es aislado: en la última década, la población carcelaria casi se duplicó, con un aumento cercano al 87%.

El dato más alarmante es el nivel de sobrepoblación. Las cárceles tienen capacidad para poco más de 5.400 plazas, pero alojan a más de 7.200 personas, lo que genera un excedente de 1.800 internos (una sobrecarga del 33,48%, muy superior al año anterior). Este escenario ubica al sistema bajo condiciones de hacinamiento (con 345,6 personas detenidas cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional), una situación que impacta directamente en las condiciones de detención.

A este panorama se suma un problema persistente: la reincidencia. Más del 56% de los detenidos ya había pasado antes por el sistema penitenciario, lo que evidencia dificultades en los procesos de reinserción social (y también falencias en el funcionamiento judicial). Incluso, dentro de ese grupo, crece la proporción de personas que habían estado previamente detenidas sin condena, un indicador que se agravó respecto de 2024.

Los registros también muestran una dinámica preocupante: la mayoría de quienes reinciden lo hacen tras estadías cortas en prisión. Casi el 67% de los reincidentes había permanecido menos de un año detenido en ingresos anteriores, mientras que solo una minoría superó los tres años (lo que refuerza la idea de ciclos de ingreso y egreso sin impacto real en la conducta delictiva). Entre los delitos más frecuentes predominan los robos, seguidos por abuso sexual, amenazas y hurtos.

El perfil de la población carcelaria completa el diagnóstico. Más de la mitad de los internos tiene entre 21 y 35 años y casi el 47% no terminó la primaria, datos que reflejan un fuerte vínculo entre delito y exclusión social (con condiciones estructurales que exceden al sistema penitenciario). En este contexto, el crecimiento sostenido de detenidos, sumado al hacinamiento y la alta reincidencia, expone una problemática de fondo que sigue sin resolverse.