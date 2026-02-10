Caravanazo en la Legislatura de Mendoza: productores reclamaron precios justos

Productores vitivinícolas del Este mendocino y horticultores de distintos puntos de la provincia realizaron este martes un caravanazo hasta la Legislatura provincial para exponer la delicada situación económica que atraviesa el sector, atravesada por bajos precios, aumento de costos y ausencia de políticas de acompañamiento sostenidas.

La protesta se desarrolló con camionetas y autos identificados con banderas y carteles, y tuvo un fuerte contenido simbólico: la entrega de cajones de uva y verduras en la peatonal, como forma de mostrar el desfasaje entre el valor de producción y el precio que reciben en el mercado.

La caravana partió desde Costa Canal Montecaseros y recorrió el centro de la ciudad entre bocinazos y consignas. Según detallaron los productores, producir un kilo de uva supera actualmente los 400 pesos, mientras que el precio de venta ronda los 200, una ecuación que vuelve inviable la actividad. A este escenario se suma la caída del consumo, la presión impositiva y la falta de mecanismos de compensación efectivos.

Cc: el sol

Ángel Castro, productor del Este, sostuvo que la vitivinicultura necesita definiciones estructurales y remarcó el rol del Estado en el desarrollo del sector. “Somos el séptimo productor mundial de vino y estamos en el puesto 12 de exportaciones; evidentemente hay que exportar más, pero eso no lo hace solo el productor desde el viñedo, es una política de Estado”, expresó. También señaló la falta de pautas claras en la formación de precios.

En la misma línea, Luis Cañas advirtió que los valores actuales desalientan incluso la cosecha y dimensionó el impacto social del conflicto. “Esto afecta directamente a unos 17 mil productores. Si no se puede levantar la cosecha, el aparato comercial de las zonas rurales no funciona”, afirmó.

El reclamo incluyó también a los productores hortícolas, que atraviesan dificultades similares. Una de las productoras presentes señaló que la falta de precios de referencia y las contingencias climáticas profundizan la crisis, y cuestionó el acceso limitado al seguro agrícola.

El conflicto se da en paralelo al último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que proyectó para la cosecha 2026 en Mendoza una producción de 13.450.000 quintales, lo que representa una caída del 9% respecto a 2025. El relevamiento, realizado al 3 de febrero con un margen de incertidumbre del 5%, indica que los viñedos presentan muy buen estado sanitario, aunque la merma en volumen vuelve a poner en evidencia la fragilidad del esquema productivo y la necesidad de mayor coordinación entre productores, bodegas y Estado.