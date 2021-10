En el espacio hablan de traición por parte de la edil que abandonó el partido pero se quedó con la banca en el Concejo.

Esta mañana en la sesión por el tratamiento del presupuesto de San Carlos, sucedió un hecho polémico. La edil de Nuevos Rumbos, Carmen Caraballo dejó el espacio político, pero no su banca, esto generó la bronca del partido y la confirmación de la presencia de la “mano oficialista” inmiscuida en esta postura.

Al parecer la discrepancia entre Caraballo y el mayor referente del espacio, Edgardo Abrahan, viene de un tiempo atrás por la estrechez que la funcionaria habría generado con el sector oficialista, escenario que parece haber quedado comprobado con lo sucedido en la mañana de este jueves. En una extraña participación, Caraballo emitió su voto y posteriormente abandonó el partido que la puso allí, pero no la banca.

“Se le pidió a Carmen que no votara la cláusula del endeudamiento en dólares, fue lo único que se le pidió que no votara. Lo que hizo fue: rechazar sin fundamento todas las clausulas (incluidas las que nos parecían bien) y apoyó las mociones del oficialismo y eso no fue consultado”, sostuvo desde el partido, Nerea Donnantuoni, a Diario NDI.

No obstante, desde la fuerza aclararon que Caraballo nunca fue presionada como ella misma expresó hoy una vez terminada la sesión: “Eso es falso porque solo se le pidió que se debatiera más el endeudamiento” aseguró la representante de NR.

Consultados por este medio, otros concejales de la oposición se expresaron sobre lo sucedido: “Carmen nunca nos acompañó en nada […]Estoy enojado porque antes de ser concejala estaba muy enojada con la comuna y cuando entró “se acható” ahí nomás”, remarcaron.

Desde Nuevos Rumbos anticiparon que intentarán agotar todas las vías legales, como así resolver algunos puntos que quedaron poco claros entre la edil y el partido. Aclararon además que Caraballo puede quedarse con la banca ya que –más allá de las agrupaciones políticas que representan – son espacios personales.

