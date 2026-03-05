Caputo y Cornejo se tiraron flores en el Foro de Inversiones

El Foro de Inversiones y Negocios, que organiza el Consejo Empresario Mendocino (CEM) reunió a más de 1.500 asistentes, siendo el ministro de Economía la atracción principal. Luis Caputo llegó más tarde de lo esperado y su discurso recibió aplausos. Escuchó al gobernador Alfredo Cornejo que si bien destacó el rumbo económico, reclamó por la coparticipación.

El mandatario remarcó que Mendoza avanza en un proceso de eliminación gradual del Impuesto de Sellos, con un sendero que llevará la alícuota general a cero hacia 2030. Al respecto, aseguró que ese orden fiscal también permitió incrementar la inversión pública y comentó que, actualmente, supera el 10% del presupuesto y se proyecta que alcance el 14,5% en 2026, lo que representará “el gasto de inversión más alto en los últimos 25 años de la historia económica de la provincia”.

“Este esfuerzo merece ser ponderado en su justa dimensión: Mendoza es la segunda jurisdicción más perjudicada del país por el régimen de coparticipación federal”, dijo con Caputo sentado en primera fila. “Para que se entienda en términos concretos, si Mendoza recibiera la coparticipación per cápita que reciben provincias comparables, podríamos haber bajado los impuestos un 50% adicional. Bajar impuestos aquí no fue sencillo. Por eso es creíble”, enfatizó.

En ese marco, explicó que la lógica de gestión apunta a que “el Estado gaste menos en sí mismo y más en lo que transforma, con inversiones en infraestructura clave como caminos, energía y agua”. Incluso, señaló que la Provincia decidió avanzar con recursos propios en obras estratégicas, incluyendo tramos de rutas nacionales productivas mediante convenios con Vialidad Nacional, porque considera que son fundamentales para acelerar el crecimiento.

A su turno, Caputo destacó que “la reconstrucción de la confianza es un punto esencial hoy en la Argentina. Parte de reconstruir esa confianza es explicar lo que estamos haciendo, porque venimos de muchos años en los que el país generó desconfianza en el mundo y también entre los propios argentinos”, afirmó el ministro, y destacó la relación de trabajo con la provincia y, especialmente con Cornejo.

“Mendoza es una muestra de que hay provincias que quieren que al país y a su provincia les vaya bien, y cuando uno se encuentra con esa gente es mucho más fácil trabajar”, dijo.

El ministro sostuvo que el actual proceso económico tiene una diferencia central respecto de experiencias anteriores. Explicó que “esta es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Hoy hay estabilidad porque hubo una decisión política de lograrla, no porque haya sido consecuencia de una crisis que obligó a hacer los ajustes de manera brutal”.