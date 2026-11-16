El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la actividad económica creció menos de lo previsto por el Gobierno nacional, aunque defendió el rumbo del programa económico y aseguró que Argentina se encuentra en el camino correcto.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el funcionario admitió que las expectativas de crecimiento que había planteado meses atrás no se cumplieron. En abril había anticipado que el país atravesaría los mejores 18 meses de las últimas décadas, pero ahora reconoció que la recuperación demoró más de lo esperado.

“Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, sostuvo Caputo, quien atribuyó la desaceleración a factores internacionales, como los conflictos bélicos, el encarecimiento del petróleo y las altas tasas de interés.

Pese a ello, destacó que los indicadores comenzaron a mostrar señales de recuperación durante agosto y septiembre, por lo que espera cerrar el año con una tendencia positiva.

Caputo defendió el empleo y habló del consumo

El titular del Palacio de Hacienda también respondió a los cuestionamientos sobre la situación económica de la clase media.

Según afirmó, 12 millones de personas salieron de la pobreza y el empleo total aumentó en 465.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023. No obstante, reconoció que durante ese período disminuyó el empleo asalariado y creció el trabajo no asalariado, principalmente informal.

Respecto de la debilidad del consumo, consideró que la estabilidad de precios modificó los hábitos de los argentinos, que ya no sienten la misma urgencia por gastar ante la expectativa de aumentos constantes.

Dólar, jubilaciones y perspectivas para 2027

Caputo fue categórico al referirse al mercado cambiario: “No vamos a devaluar”. Además, sostuvo que el dólar se encuentra en equilibrio y que no espera presiones significativas sobre su cotización durante el próximo año.

En cuanto a las jubilaciones, reconoció que el actual nivel de recaudación no permite mejorar los haberes ni incrementar el bono compensatorio.

De cara a 2027, proyectó un superávit comercial de USD 30.000 millones y el ingreso de otros USD 15.000 millones vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Vamos a entrar al 2027 más fortalecidos que nunca”, aseguró. Finalmente, el ministro insistió en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, impulsar las inversiones y avanzar con reformas estructurales para consolidar el crecimiento.

“Hay que mirar el mediano y largo plazo. Estamos en el camino correcto. Hay que perseverar”, concluyó.