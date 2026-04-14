Caputo prometió que Argentina experimentará “los mejores 18 meses de su historia”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la Argentina atraviesa un “cambio de era” económico y buscó llevar tranquilidad a empresarios al asegurar que “este modelo no va a cambiar” (en referencia al programa fiscal y monetario vigente). Lo hizo en el AmCham Summit 2026 (evento que reúne a líderes de empresas estadounidenses en el país).

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que el país ingresó en una etapa de estabilidad tras años de crisis y remarcó que “los próximos 18 a 20 meses van a ser los mejores de la historia argentina” (según su proyección de crecimiento). En ese sentido, insistió en que el superávit fiscal y la disciplina económica serán pilares innegociables.

Uno de los puntos centrales fue la inflación. Caputo adelantó que, aunque el dato de marzo superará el 3%, desde abril se verá “una desaceleración muy importante” (marcando un cambio de tendencia en los precios). Incluso fue más allá y aseguró que la inflación ya tiene “certificado de defunción” (condicionado a la recuperación de la confianza en el peso y la demanda de dinero).

El ministro también destacó el rol del presidente Javier Milei, a quien definió como “uno de los líderes más importantes del mundo” (por su impacto en la mirada internacional sobre el país). Según planteó, esa centralidad funciona como un factor clave para atraer inversiones extranjeras en un contexto que calificó como favorable.

Para cerrar, Caputo reforzó su visión de largo plazo al afirmar que Argentina será uno de los países con mayor crecimiento en las próximas décadas (basado en la estabilización macroeconómica y la baja de la inflación), e invitó al sector privado a apostar por el nuevo escenario económico.