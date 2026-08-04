Capacitarán a docentes mendocinos para fortalecer la educación inclusiva

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la inclusión en las escuelas de la provincia, la Dirección General de Escuelas (DGE) impulsa una nueva instancia de formación destinada a docentes de distintos niveles y modalidades. La capacitación está orientada a profundizar conocimientos sobre educación inclusiva y discapacidad, con una mirada centrada en el respeto por la diversidad y el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes.

La iniciativa busca que los equipos docentes incorporen herramientas y estrategias que les permitan responder a las distintas necesidades presentes en las aulas, favoreciendo trayectorias escolares más accesibles y garantizando una participación plena de los estudiantes con discapacidad.

Foto: cortesía Prensa DGE

Durante el cursado se abordarán temas como el marco normativo vigente, los distintos modelos de discapacidad, las configuraciones de apoyo y las estrategias pedagógicas orientadas a eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. También se trabajará sobre el diseño de propuestas didácticas que favorezcan la inclusión dentro del aula.

Además de los contenidos teóricos, la formación incluirá espacios de intercambio entre los participantes, análisis de casos y experiencias vinculadas con la práctica cotidiana. La idea es que los docentes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus instituciones y fortalecer el trabajo conjunto con directivos, familias y equipos de apoyo.

En esta primera etapa, la convocatoria está dirigida a docentes de Nivel Secundario, quienes podrán inscribirse hasta el 24 de agosto completando el formulario. La modalidad de cursado es virtual con 8 encuentros sincrónicos los días sábados más actividad en plataforma. El inicio esta previsto para el 29 de agosto y se entregarán certificados con puntaje docente mediante la Resolución 132-DGE-2026