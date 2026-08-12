Capacitación ProMendoza: abren la inscripción para un ciclo gratuito que apunta a exportaciones

En el marco de su 30° aniversario, ProMendoza realizará durante agosto un ciclo especial de capacitaciones dirigido a empresarios, emprendedores y profesionales vinculados al comercio exterior y a la atracción de inversiones. La propuesta busca generar espacios de formación, intercambio y actualización sobre herramientas estratégicas para el crecimiento de las organizaciones y la proyección internacional de Mendoza.

Las actividades comenzarán el 13 de agosto con el taller “Expande el potencial de tu voz”, a cargo de Mariana Di Leo, licenciada en Comunicación, coach ontológica y mentora de transformación personal. La capacitación abordará el arte de improvisar y crear con la palabra, la construcción de mensajes de impacto y herramientas para comunicar el propósito personal y profesional a través del modelo IMPACT. Será de 11 a 13 en el anexo de la Legislatura (Sarmiento 247, Mendoza).

El 18 de agosto, Belén Cerdán, por PromArgentina, brindará la charla “Cómo aprovechar la participación en ferias y rondas internacionales y generar leads”, con recomendaciones para maximizar las oportunidades comerciales que ofrecen los eventos internacionales y transformar contactos en oportunidades concretas de negocio. Tendrá lugar a las 18 h en ADEN International Business School (Rioja 460, Mendoza).

El 20 de agosto se desarrollará la capacitación “Certificado de Origen. ProMendoza y sus herramientas”, a cargo de Alejandro Fernández y Juan Ignacio Rez Masud, de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), y Carolina Suárez Garcés por ProMendoza. El encuentro permitirá profundizar conocimientos sobre dos herramientas clave para las empresas que operan en mercados internacionales. Será a las 18 h en la Universidad del Aconcagua (Catamarca 147, Mendoza).

El ciclo finalizará el 24 de agosto con la charla “Marca País Argentina como herramienta para el posicionamiento estratégico”, a cargo de Martín Giralda y Guido Gattari, representantes de la Dirección Nacional de Marca País. Durante la jornada se compartirán conceptos y experiencias sobre el valor de la Marca País para potenciar la visibilidad y competitividad de productos, servicios y empresas argentinas en el exterior. Se realizará a las 10 h en el Centro de Congresos y Exposiciones (Av. Peltier 611, Mendoza).

Con esta iniciativa, ProMendoza celebra tres décadas de trabajo junto al sector productivo provincial, renovando su compromiso con el desarrollo de las empresas mendocinas y su inserción internacional mediante acciones de capacitación, conocimiento y generación de oportunidades.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa. Para más información: prensa@promendoza.com o msinatra@promendoza.com.