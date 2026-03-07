Capacitación gratuita en construcción: la Ciudad apuesta por una tecnología innovadora

La Ciudad de Mendoza lanzó una nueva capacitación gratuita destinada a quienes quieran formarse en el sector de la construcción utilizando tecnología innovadora. La iniciativa apunta a preparar trabajadores capacitados para desempeñarse en obras que utilizan sistemas constructivos modernos y eficientes.

El programa está enfocado en el sistema constructivo Concrehaus, una técnica que utiliza paneles estructurales y que permite desarrollar obras de manera más rápida y eficiente. La capacitación busca que los participantes puedan ejecutar, interpretar y supervisar proyectos realizados con este tipo de tecnología.

La propuesta surge de una articulación público-privada. En este esquema, el municipio brinda el espacio y el aval técnico para llevar adelante la formación, mientras que la Academia Fonther se encarga de desarrollar los contenidos y aportar docentes especializados que guiarán la capacitación práctica en obra.

Durante el curso, los asistentes recibirán una formación integral que incluirá distintos aspectos del proceso constructivo. Entre los contenidos se destacan el montaje de paneles, la ejecución de fundaciones y la aplicación de revoques estructurales proyectados, combinando teoría con experiencia práctica.

Cronograma y modalidad

La capacitación tendrá una duración total de 48 horas de formación técnica, combinando clases teóricas con prácticas intensivas.

Fechas: 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril

Horario: de 17 a 19 horas

Las clases se dictarán en el Distrito 33, con talleres complementarios en obra real en Materiales Mendoza y prácticas supervisadas en obras del IPV.

La capacitación es totalmente gratuita y las personas interesadas en participar deberán completar el siguiente formulario de inscripción.