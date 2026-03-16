Capacitación en peluquería: el convenio que firmaron L’Oreal y el Gobierno provincial

El Gobierno provincial junto a L’Oréal Groupe anunciaron una nueva edición del programa Belleza por un Futuro, una capacitación laboral gratuita en peluquería destinada a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El programa fue creado por la reconocida empresa en el marco de sus acciones de responsabilidad social, y se implementa mediante un acuerdo de articulación público-privada entre el Gobierno provincial, a través del ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Fundación Pescar. La iniciativa tiene por finalidad capacitar en peluquería profesional a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que la capacitación se desarrollará en un salón de la Ciudad y reafirmó el compromiso del Municipio de aportar la logística necesaria y acompañar a los estudiantes para que puedan completar el curso.

En Mendoza, la capacitación está dirigida a personas mayores de 18 años, sin distinción de género, que se encuentren en contextos de vulnerabilidad social y laboral, interesadas en adquirir un oficio y fortalecer su empleabilidad.

La formación es totalmente gratuita, no requiere conocimientos previos y combina:

Formación técnica en peluquería : peluquería general, corte y color.

: peluquería general, corte y color. Formación personal y laboral, orientada al desarrollo de habilidades socioemocionales y herramientas para la búsqueda de empleo.

El curso se dictará durante 2026 con modalidad combinada presencial y virtual, en espacios dispuestos por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con el equipamiento, los insumos y los materiales necesarios para su desarrollo.

El curso comienza el 6 de abril y finaliza el 27 de noviembre, con una duración aproximada de ocho meses. Las clases se dictarán de lunes a viernes de 8.30 a 11.30, y hasta las 12.30 los jueves.

La convocatoria a participantes es pública y el proceso de selección estará a cargo de la Fundación Pescar, priorizando a personas desocupadas o con empleo informal. Los cupos son limitados y se asignarán a través de un proceso de selección que incluye una preinscripción inicial y entrevistas de evaluación de perfil.

Las personas interesadas en participar tienen tiempo de inscribirse hasta el 18 de marzo y deben hacerlo a través de este enlace: https://forms.pescar.org.ar/preinscripcion/d727e6a4-6f94-4ab5-9dee-6840175f8a6c.

Todas las instancias son obligatorias, por lo que se requiere contar con acceso a internet para las clases virtuales, así como compromiso y continuidad a lo largo de toda la formación.