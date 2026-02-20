Search
DISTURBIOS

Caos en las afueras del Congreso: al menos 12 detenidos en la protesta contra la reforma laboral

Mientras se debatía la iniciativa en la Cámara de Diputados, manifestantes y efectivos policiales mantuvieron violentos enfrentamientos. Las fuerzas de Seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidratantes para dispersar a la multitud.

Este jueves se vivieron momentos de tensión en las afueras del Congreso. Mientras dentro del recinto se debatía en Diputados la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en las inmediaciones los manifestantes que se oponen a la norma tuvieron violentos enfrentamientos con las fuerzas de Seguridad, tras los cuales al menos 12 personas fueron detenidas. Además, otras seis resultaron heridas.

Los disturbios comenzaron por la tarde, cuando un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas de seguridad y arrojó botellas, piedras y palos contra los uniformados. Ante esta situación, que con el correr de los minutos fue agravándose, los oficiales hicieron uso de un camión hidratante para alejar a la multitud. Además, también intervino personal de Infantería y de Gendarmería, quienes utilizaron gases lacrimógenos para contener el avance de los agresores.

Doce manifestantes fueron detenidos en las inmediaciones del Congreso (Foto: NA).

Pasadas las 18, un sector de los manifestantes logró derribar parte del vallado, aunque los agentes restablecieron el cerco y aplicaron el protocolo antipiquetes.

Por otra parte, gremios vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizaron con un escenario propio y tomaron distancia de los grupos de izquierda que protagonizaron los enfrentamientos. En la concentración también participaron sectores de las dos CTA y organizaciones como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.

Según trascendió, la Policía Federal Argentina detuvo a cuatro personas en el marco de la manifestación, mientras que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó a otras ocho durante operativos de control. Entre estos últimos, dos eran menores de edad. Cinco aprehensiones se realizaron por un presunto robo contra un transeúnte en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, y otros tres hombres mayores fueron detenidos por daño y resistencia a la autoridad.

Cabe resaltar que debido a los enfrentamientos seis personas debieron ser atentidas por el sistema de emergencias médicas.

CGTDisturbiosreforma laboralcámara de diputadosCongreso de la NaciónParo general

