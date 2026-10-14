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Desprendimiento de rocas sobre camioneta
Sin heridos

Caos en la Ruta 7: un desprendimiento de rocas destrozó una camioneta y el tránsito quedó bloqueado

El desprendimiento ocurrió a la altura del kilómetro 1.112, pasando Potrerillos. Las piedras dañaron una Toyota Hilux.

Un desprendimiento de rocas sobre la Ruta 7 obligó a interrumpir el tránsito hacia Chile durante la mañana de este miércoles. Las piedras cayeron sobre una camioneta que circulaba por el sector, dañaron la parte delantera del vehículo y cubrieron la calzada, lo que impidió el paso y generó una larga caravana de vehículos.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió cerca de las 10:30 a la altura del kilómetro 1.112, pasando Potrerillos y el puesto fijo Los Árboles de Gendarmería Nacional. En ese momento, por el lugar circulaba una Toyota Hilux conducida por un ciudadano chileno radicado en Argentina cuando las rocas impactaron contra la trompa de la camioneta. Cabe resaltar que el conductor no sufrió lesiones y se encuentra fuera de peligro.

Personal de Gendarmería Nacional constató lo ocurrido durante una recorrida por la zona y permaneció en el lugar para intervenir ante la interrupción de la circulación.

Un desprendimiento de rocas sobre la ruta 7 destrozó una camioneta (Foto: Gentileza).

Mientras tanto, se llevan adelante tareas para retirar el material rocoso que quedó sobre la calzada y liberar la ruta. El tránsito permanece afectado mientras continúan los trabajos de despeje.

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