Caos en el paso a Chile: un camión volcó del lado del país trasandino

Un accidente vial se registró este viernes cerca del paso a Chile, cuando un camión con patente uruguaya volcó en la zona de Las Vizcachas e impactó a un automóvil que circulaba por el sector, sin que se produjeran heridos.

El siniestro ocurrió pasadas las 20 en la curva ubicada a metros del puente Las Vizcachas, en Chile. Según trascendió, el vehículo de carga -que se dirigía hacia la frontera- volcó por razones que aún se investigan y terminó golpeando a un auto particular. Pese a la violencia de la colisión, los ocupantes de ambos rodados resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia chilenos, entre ellos Samu Aconcagua, Bomberos de Los Andes -con dotaciones de Calle Larga y San Esteban-, Carabineros y personal del Retén de Chiquinta. Las unidades realizaron tareas de estabilización, retiro de escombros y aseguramiento de la carga volcada.

Tras el operativo inicial, Carabineros habilitó el tránsito con precaución en una ruta que mantiene un flujo constante de camiones rumbo al complejo Los Libertadores.