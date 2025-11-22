Search
ACCIDENTE VIAL

Caos en el paso a Chile: un camión volcó del lado del país trasandino

El accidente ocurrió en horas de la tarde de este viernes. Autoridades chilenas montaron un gran operativo en la zona.

Un accidente vial se registró este viernes cerca del paso a Chile, cuando un camión con patente uruguaya volcó en la zona de Las Vizcachas e impactó a un automóvil que circulaba por el sector, sin que se produjeran heridos.

El siniestro ocurrió pasadas las 20 en la curva ubicada a metros del puente Las Vizcachas, en Chile. Según trascendió, el vehículo de carga -que se dirigía hacia la frontera- volcó por razones que aún se investigan y terminó golpeando a un auto particular. Pese a la violencia de la colisión, los ocupantes de ambos rodados resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia chilenos, entre ellos Samu Aconcagua, Bomberos de Los Andes -con dotaciones de Calle Larga y San Esteban-, Carabineros y personal del Retén de Chiquinta. Las unidades realizaron tareas de estabilización, retiro de escombros y aseguramiento de la carga volcada.

Tras el operativo inicial, Carabineros habilitó el tránsito con precaución en una ruta que mantiene un flujo constante de camiones rumbo al complejo Los Libertadores.

