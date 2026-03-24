Caos en Chile: los combustibles subieron más del 60%, hay filas masivas y alerta por la inflación

Chile vive horas de fuerte tensión tras un abrupto incremento en el precio de los combustibles que ya se refleja en estaciones de servicio de todo el país. El ajuste, que en algunos casos supera el 60%, generó largas filas, quejas de conductores y preocupación en sectores clave de la economía.

La suba comenzó a regir este martes y responde a una combinación de factores internacionales y a la actualización del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Sin embargo, el impacto no es uniforme: en la Región Metropolitana de Santiago los valores de la bencina ya superan los $1.400 y $1.500 por litro, mientras que en zonas extremas como Aysén y Magallanes los precios superan los $1.600, marcando niveles récord.

El diésel, fundamental para el transporte de cargas, también registró una suba significativa. Este incremento golpea de lleno al sector logístico, ya que encarece la distribución de productos y pone en alerta a los gremios de camioneros, que ya advierten sobre posibles consecuencias en la cadena de abastecimiento.

En paralelo, especialistas advierten que el impacto irá más allá de los surtidores. Según proyecciones difundidas por La Tercera, el aumento podría sumar cerca de un punto porcentual a la inflación, con efectos que se sentirían especialmente durante abril.

El encarecimiento de los combustibles también tendría un efecto indirecto sobre los precios de alimentos y servicios. El aumento en los costos de transporte podría trasladarse a la canasta básica, lo que obligaría al Banco Central chileno a evaluar posibles ajustes en su política monetaria.

La reacción social fue inmediata. Desde horas previas a la entrada en vigencia del aumento, se registraron filas de varios kilómetros en estaciones de servicio de ciudades como Santiago de Chile, Concepción y Valparaíso, donde los conductores intentaron cargar combustible antes de los nuevos valores.

El escenario abre interrogantes sobre la evolución de los precios en el corto plazo y suma presión sobre el gobierno chileno, en un contexto económico donde el costo de vida vuelve a ubicarse en el centro del debate público.