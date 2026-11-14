Caos aéreo en Estados Unidos: más de 9.000 vuelos cancelados por “motivos de seguridad”

Este viernes el tráfico aéreo en Estados Unidos vivió una jornada caótica. Una falla en las comunicaciones del sistema de control aéreo llevó al gobierno norteamericano a suspender todos los despegues en el país y provocó más de 9.000 cancelaciones. La medida, dispuesta este viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA), también comenzó a generar demoras en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Es la segunda vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 que se registra una situación de esta envergadura.

La restricción alcanza a todas las aeronaves que permanecen en tierra: no pueden despegar hasta nuevo aviso. En cambio, los aviones que ya se encuentran en el aire tienen permitido completar sus vuelos y aterrizar.

La FAA justificó la decisión por una “situación extraordinaria y motivos de seguridad“, luego de detectar graves problemas en las comunicaciones utilizadas por el control del tráfico aéreo. Hasta el momento, las autoridades no determinaron si el origen de la falla es un desperfecto técnico interno o un incidente externo.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó a través de la red social X que técnicos del organismo trabajan para investigar el problema, que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. En ese aspecto, desde el Gobierno se encargaron de aclarar que la medida no responde a un ataque terrorista.

En ese contexto, los informes preliminares citados por dos funcionarios de las fuerzas del orden indican que no se trataría de un ciberataque, aunque la investigación continúa.

Es la segunda suspensión de este tipo desde los atentados de 2001

La decisión representa la segunda suspensión nacional de los despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA paralizó durante menos de dos horas las salidas de vuelos domésticos por otro problema en el sistema aeronáutico.

En este marco, cabe resaltar que los vuelos internacionales serán evaluados caso por caso.

La emergencia también volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura de comunicaciones de la FAA. El Congreso había aprobado el año pasado una partida de 12.500 millones de dólares para modernizar el sistema, considerado obsoleto. Sin embargo, el organismo y la Casa Blanca solicitaron este viernes otros 30.100 millones de dólares para atender problemas adicionales.

Ante las posibles alteraciones en los servicios, distintos aeropuertos estadounidenses recomendaron a los pasajeros consultar con las aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.