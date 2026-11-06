Cantapueblo vuelve a Mendoza con una nueva edición de su tradicional fiesta coral latinoamericana

Mendoza se prepara para recibir una nueva edición de Cantapueblo, la tradicional Fiesta Coral de Latinoamérica que promueve el intercambio cultural y la amistad entre los pueblos a través de la música. El encuentro tendrá lugar el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, con distintas presentaciones en espacios culturales de la provincia.

La propuesta reunirá a agrupaciones corales integradas por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, provenientes de instituciones educativas, religiosas, deportivas, oficiales, privadas e independientes, entre otras. A través de sus presentaciones, el festival busca celebrar la diversidad de voces y generar espacios de encuentro entre distintas culturas.

Desde su creación, en 1989, Cantapueblo convocó a más de 2.000 agrupaciones corales de países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, México, Uruguay, Paraguay, Brasil, Malasia, Italia, España, Alemania, República Checa, Estados Unidos, Rusia, Polonia y Eslovenia.

Una fiesta coral con más de tres décadas de historia

Cantapueblo nació en septiembre de 1989 en Godoy Cruz y, a partir de 1993, comenzó a extenderse a diferentes puntos de Mendoza. Su objetivo inicial fue poner en valor la música popular mediante el canto coral y promover la integración entre comunidades de distintas partes del mundo.

Con el paso de los años, el festival se consolidó como una propuesta pionera en Latinoamérica por su calidad artística y organizativa. También fue uno de los primeros proyectos en vincular la cultura con el turismo y logró llevar su formato a otros países, con ediciones realizadas en Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela y Panamá.

A lo largo de su trayectoria participaron coros y referentes del ámbito coral de numerosos países, entre ellos Colombia, Cuba, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, además de distintas delegaciones latinoamericanas y europeas.

Programación:

Jueves 12 de noviembre

21 h. Concierto por la vida

La primera presentación tendrá lugar en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, con la participación del Coro del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, dirigido por Israel Matamala; el Coro Esloveno de Mendoza, bajo la dirección de Diego Bosquet; el Vocal Femenino Aluen, de Chubut, dirigido por Tania Salgado Nievas; y el Coro del Colegio Universitario Central, de Mendoza, dirigido por Alejandra Marengo.

Las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb.

Dirección: avenida Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

21 h. Concierto por los pueblos

En la Sala Vilma Rúpolo del mismo espacio cultural se presentarán el Coro Adultos Mayores IESS, de Guayaquil, Ecuador, dirigido por Carlos Villacres Velástegui; el Grupo Vocal La Jabonería de Vieytes, de Mendoza, bajo la dirección de Santiago Luna; Vozeres Ensamble Vocal, de Cancún, México, dirigido por Edgard Gonzáles Salzmann; el Coro de la Ciudad de Mendoza, bajo la dirección de Eleonora Fernández; y el Coro Cantapueblo, dirigido por Nancy Ciccioli.

Las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb.

Viernes 13 de noviembre

21 h. Concierto por la democracia

La Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de una nueva presentación. Participarán el Coro Polifónico Municipal Nacer Vocal, de Buenos Aires, dirigido por Martín Grau; el Coro de la Escuela Artística Julián Aguirre, de Mendoza, bajo la dirección de Valentino Landeta; el Coro OSEP, dirigido por Andrés Iacopini; el Coro de Niños de la Municipalidad de Malargüe y el Coro Hugo Cabrera, también de Malargüe, ambos dirigidos por Juan Pablo Cabrera.

Las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb.

21 h. Concierto por la paz

El cierre de las presentaciones tendrá lugar en el Teatro Independencia, con un encuentro que reunirá a cuatro agrupaciones corales de Argentina y México. La propuesta buscará destacar la diversidad musical y cultural, además del canto colectivo como una forma de unión entre los pueblos.

Las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb.