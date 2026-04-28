Camioneros lanzó en Mendoza el partido de Hugo Moyano y busca posicionarse como alternativa política

El sindicato de Camioneros de Mendoza fue escenario del lanzamiento provincial del partido “Cultura, Educación y Trabajo” (CET), el espacio político impulsado a nivel nacional por Hugo Moyano. El acto se realizó en el camping del gremio y reunió a dirigentes sindicales, referentes territoriales y organizaciones sociales.

La actividad estuvo encabezada por el secretario general de Camioneros Mendoza, Ricardo Letard, quien aparece como el principal referente del nuevo espacio en la provincia. También participaron el diputado nacional Hugo Moyano (hijo), autoridades de la CGT y dirigentes de la Federación Nacional de Camioneros.

El secretario general de Camioneros Mendoza, Ricardo Letard, principal referente del nuevo espacio en la provincia.

Un espacio con base sindical

El CET surge desde el movimiento obrero y toma como ejes centrales la cultura, la educación y el trabajo, pilares que —según plantean sus impulsores— buscan consolidar una propuesta política con foco en la justicia social.

Durante el encuentro, los organizadores destacaron la necesidad de construir una alternativa que supere las estructuras partidarias tradicionales y convoque a distintos sectores de la sociedad.

Proyección en Mendoza

En clave local, el lanzamiento marca el desembarco formal del espacio en Mendoza, donde buscará posicionarse dentro del escenario político en un contexto de fragmentación opositora y reconfiguración de alianzas.

Desde el nuevo partido señalaron que la intención es ampliar la participación y generar propuestas frente a la situación económica y social actual, con una mirada crítica tanto del Gobierno nacional como del rumbo político general.

Camioneros Mendoza, lanzó el partido CET.

Un acto con fuerte presencia gremial

El evento contó con la presencia de dirigentes sindicales, delegados y referentes territoriales, lo que evidenció el respaldo del sector gremial al nuevo armado político.

Con este lanzamiento, el CET comienza a dar sus primeros pasos en la provincia, con el objetivo de consolidarse como una opción electoral en el mediano plazo y sumar volumen dentro del mapa político mendocino.