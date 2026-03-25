Camioneros cortaron parcialmente la Ruta 40 de Mendoza en reclamo por el precio del combustible

El malestar en el transporte de cargas volvió a hacerse sentir con fuerza en Mendoza, donde camioneros realizaron cortes parciales en las rutas 40 y 7 para reclamar por el aumento del combustible (una problemática que se profundizó en las últimas semanas). La protesta fue impulsada por dueños de camiones que buscan visibilizar el impacto directo en la actividad.

Desde el sector señalaron que la suba sostenida del diésel está afectando de lleno los costos operativos y compromete la continuidad laboral (especialmente en pequeñas y medianas empresas). “Necesitamos trabajar, porque sino tenemos que despedir gente si esto no se mueve”, expresaron durante la manifestación.

Cc: Eduardo Cangialosi – El Sol.

En ese contexto, desde Aprocam (la asociación que agrupa a los propietarios de camiones) explicaron que vienen solicitando medidas concretas al Gobierno nacional. El principal pedido apunta a permitir que el Impuesto a los Combustibles Líquidos se pueda computar a cuenta de IVA y Ganancias (una herramienta que ayudaría a aliviar la carga impositiva).

La situación se agrava con los últimos aumentos en los surtidores. En Mendoza, el litro de diésel subió de $2.050 a $2.075 en menos de un mes, mientras que la nafta alcanzó los $1.943 (lo que incrementa aún más la presión sobre los costos del transporte).

Frente a este escenario, los transportistas aseguran que muchas empresas trabajan al límite o incluso a pérdida, y aunque por el momento no anunciaron nuevas medidas, advirtieron que la crisis podría profundizarse (si no hay respuestas concretas en el corto plazo).