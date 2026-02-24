Search
Instagram Facebook Twitter
preventores
Atrapado

Caminaba borracho y fue detenido en Ciudad por haber robado en una casa de fotografía

El hombre no tenía antecedentes judiciales y fue trasladado al Polo Judicial por un móvil policial.

Preventores junto con agentes de la policía detuvieron a un hombre que hace unos días había robado en una casa de fotografía.

El sujeto en cuestión caminaba ebrio por Belgrano entre Emilio Civit y Nicolás Avellaneda, lo que llamó la atención de los vecinos.

Desde el Centro de Monitoreo se desplazó un móvil al lugar, dando con la persona en calle Espejo. Al momento de ser entrevistado, los vecinos lo identificaron como el autor del robo a un comercio de la zona. El propietario del negocio aportó fotografías y el video del hecho.

El hombre no tenía antecedentes judiciales y fue trasladado al Polo Judicial por un móvil policial.

ETIQUETAS:

detenidopreventoresCiudad

+ Noticias

Atrapado

Caminaba borracho y fue detenido en Ciudad por haber robado en una casa de fotografía

Por: Redacción NDI

santuario reproductivo

Conservación del Cóndor Andino en Mendoza: el pichón de Tupungato que genera esperanzas

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN

ANSES actualizó los montos de las asignaciones para marzo de 2026

Por: Violeta Díaz Costa

convocatoria

Se tiran de cabeza: siete empresas pelean por una comisaría en Lavalle

Por: Redacción NDI

ESTUDIOS

La Ciudad de Mendoza abre 50 becas para capacitación en marketing digital

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

El Gobierno llamó a concurso para cubrir cargos en áreas claves del Estado: cuáles son los requisitos

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter