Caminaba borracho y fue detenido en Ciudad por haber robado en una casa de fotografía

Preventores junto con agentes de la policía detuvieron a un hombre que hace unos días había robado en una casa de fotografía.

El sujeto en cuestión caminaba ebrio por Belgrano entre Emilio Civit y Nicolás Avellaneda, lo que llamó la atención de los vecinos.

Desde el Centro de Monitoreo se desplazó un móvil al lugar, dando con la persona en calle Espejo. Al momento de ser entrevistado, los vecinos lo identificaron como el autor del robo a un comercio de la zona. El propietario del negocio aportó fotografías y el video del hecho.

El hombre no tenía antecedentes judiciales y fue trasladado al Polo Judicial por un móvil policial.