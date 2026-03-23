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Camilo en Mendoza

Camilo anunció su gira y confirmó que viene a Mendoza: los detalles

El artista colombiano confirmó su gira por el mundo y Mendoza será una de las tres paradas que tendrá en el país.

 Camilo recorrerá este año casi 40 ciudades de más de 15 países de Europa y todo el continente americano. El Camilo Worldwide Tour 2026 comenzará este verano en España y cerrará en diciembre en Colombia.

La serie de seis conciertos que el artista anunció previamente para abril en Puerto Rico y Estados Unidos ha sido reagendada para octubre como parte de la gira mundial.

El Camilo Worldwide Tour arranca el 13 de junio en Tenerife, España, e incluye múltiples fechas en Europa, incluyendo en Londres, París y Berlín, entre otras ciudades. Continúa en México con 14 fechas.

Tras nuevas presentaciones en Miami, Orlando, Chicago y Nueva York, pasará el resto del año entre Centro y Suramérica, con fechas previstas en Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde terminaría el 11 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

“La mejor motivación mientras termino mi próximo álbum, es que ya tenemos las primeras fechas para vernos”, dijo Camilo en una declaración.

Camilo vendrá a Mendoza

Camilo consideró Argentina como una de sus paradas y entre las provincias elegidas está Mendoza. Su única fecha será el 2 de noviembre, luego de estar en Rosario y Córdoba el 30 y 31 de noviembre, respectivamente.

Por el momento no confirmó dónde sera el show ni mucho menos la venta de entradas, pero los fans ya deberán ir poniendo en su calendario la fecha.

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