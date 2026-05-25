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CAME

CAME confirmó que Mendoza tuvo un buen movimiento turístico durante el fin de semana largo

El feriado del 25 de Mayo dejó números positivos para el turismo en Mendoza, con altos niveles de ocupación en distintos puntos de la provincia.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, más de 1,4 millones de turistas se movilizaron en todo el país durante el último fin de semana largo, generando un impacto económico cercano a los $340 mil millones. En Mendoza, el balance también fue favorable: la ocupación promedio alcanzó el 58% y arribaron cerca de 56 mil visitantes.

El informe destacó que los destinos con mayor demanda fueron las zonas de montaña, donde la ocupación rozó el 80%. En tanto, la Ciudad de Mendoza y el Valle de Uco mantuvieron niveles de actividad cercanos al 60%, impulsados por propuestas vinculadas al vino, la gastronomía, los paisajes cordilleranos y distintas actividades culturales organizadas durante el feriado patrio.

Uno de los grandes motores turísticos del fin de semana fue el regreso del Desafío Ruta 40 YPF a San Rafael, competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid. El evento reunió a pilotos, equipos técnicos y fanáticos de distintos países, generando un importante movimiento en hoteles, restaurantes, bodegas y comercios del sur provincial. Las dunas de El Nihuil volvieron a convertirse en uno de los escenarios más convocantes del deporte motor internacional.

Desde CAME también remarcaron que el turismo se distribuyó de manera equilibrada entre los principales corredores turísticos mendocinos. Las visitas a bodegas, las ferias gastronómicas, los espectáculos culturales y las actividades de aventura marcaron el ritmo del fin de semana, mientras que la cercanía de la temporada invernal comenzó a potenciar el interés por los destinos de alta montaña y la cordillera mendocina.

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