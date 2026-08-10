Cambios en las primarias de Mendoza: alumnos de primer grado podrán repetir si no alcanzan saberes básicos

La Dirección General de Escuelas (DGE) introdujo cambios importantes en el sistema de evaluación, calificación y promoción de las escuelas primarias de Mendoza. Entre las principales novedades, se eliminó el pase automático de primero a segundo grado.

La modificación implica que los alumnos que cursen primer grado deberán acreditar conocimientos básicos, principalmente vinculados con Lengua y Matemática, para poder promocionar.

La decisión pone fin a la denominada “Unidad Pedagógica”, implementada en 2013, que consideraba a primero y segundo grado como un bloque. Bajo ese esquema, un alumno de primer grado no podía repetir y avanzaba automáticamente a segundo, aun cuando no hubiera consolidado determinados aprendizajes.

Con la nueva normativa, los estudiantes que no alcancen los conocimientos establecidos tendrán instancias de intensificación y recuperación antes de que se determine si promocionan o permanecen un año más en el mismo grado.

Qué pasa si un alumno de primer grado no alcanza los conocimientos

La nueva modalidad no establece que un estudiante repita inmediatamente ante dificultades durante el ciclo lectivo.

Los alumnos que no alcancen los aprendizajes básicos deberán participar de instancias obligatorias de intensificación durante diciembre y febrero.

En esos períodos tendrán nuevas oportunidades para acreditar los contenidos pendientes. Solo en caso de que no logren alcanzar los saberes mínimos luego de esas instancias deberán repetir primer grado.

El cambio busca garantizar que los estudiantes comiencen segundo grado con herramientas fundamentales de alfabetización y matemática.

Cambia la evaluación en las primarias de Mendoza

La modificación para primer grado forma parte de una actualización más amplia del régimen de evaluación, acreditación y promoción de todo el nivel primario.

Desde agosto, además, la DGE reemplazó formalmente el concepto de “Aprendizajes Prioritarios” por el de “Aprendizajes Base” dentro del sistema informático Gestión Educativa Integral (GEI).

Los Aprendizajes Base son aquellos conocimientos considerados indispensables para que los estudiantes puedan avanzar progresivamente en su trayectoria escolar.

La nueva normativa también establece criterios para registrar las calificaciones y determinar la acreditación de los espacios curriculares.

De esta manera, la promoción estará vinculada con el cumplimiento de los conocimientos fundamentales establecidos para cada etapa, además de contemplar las instancias de acompañamiento e intensificación destinadas a quienes presenten dificultades.

Los cambios fueron oficializados este lunes y alcanzan a las escuelas primarias de la provincia, con nuevas pautas que comenzarán a reflejarse desde este año en la evaluación y promoción de los estudiantes.