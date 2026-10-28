Cambios en la Ley de Farmacias: por qué el oficialismo defiende el proyecto

La nueva Ley de Farmacias impulsada por el Gobierno de Mendoza consiguió despacho favorable por mayoría en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud Pública de la Cámara de Diputados. La propuesta busca reemplazar y unificar normas vigentes desde 1968 y 1969, con cambios en la habilitación, el funcionamiento y la fiscalización de los establecimientos farmacéuticos.

El proyecto, estructurado en 12 títulos y 281 artículos, apunta a ordenar una legislación que actualmente se encuentra dispersa e incorporar herramientas de digitalización, trazabilidad de medicamentos y receta electrónica. Aunque obtuvo aval en comisiones, todavía debe continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley.

Uno de los puntos centrales es el límite a la concentración de farmacias: la iniciativa fija un máximo general de 12 establecimientos por persona o grupo económico, con un régimen transitorio para quienes superen ese número al momento de la entrada en vigencia de la norma.

Según los datos incluidos en los fundamentos, Mendoza cuenta con 634 farmacias comunitarias habilitadas: 513 son independientes o pymes y 121 pertenecen a cadenas agrupadas en diez grupos económicos. El texto incorpora el principio de realidad económica para evitar que el límite sea eludido mediante distintas sociedades que, en los hechos, respondan a un mismo propietario o centro de decisión.

La propuesta también reconoce y regula las franquicias farmacéuticas, una modalidad que hasta ahora no contaba con un marco específico en la normativa provincial.

Recetas digitales y venta por plataformas

Otro de los ejes es la regulación de la compra de medicamentos por canales digitales. El proyecto habilita las operaciones mediante plataformas propias de las farmacias o intermediarios, pero establece condiciones de seguridad sanitaria: validación de recetas, transporte adecuado, empaques inviolables y verificación de identidad al momento de la entrega. También prohíbe entregar medicamentos a menores de edad.

La iniciativa crea un Registro Provincial de Plataformas de Dispensa Farmacéutica y contempla controles sobre la trazabilidad, la conservación de los productos y la transparencia de precios y disponibilidad. La automatización, la robótica y la inteligencia artificial podrán incorporarse a la actividad, pero no reemplazar las decisiones que la ley reserva al profesional farmacéutico.

El texto prevé, además, una transición progresiva hacia la receta digital, con convivencia entre el formato electrónico y el papel hasta que estén dadas las condiciones técnicas para completar el cambio.

Más funciones para el farmacéutico

La reforma busca reconocer a las farmacias como establecimientos sanitarios y no únicamente como puntos de venta. En esa línea, establece garantías para la independencia profesional, ordena las funciones del director técnico e incorpora las figuras del farmacéutico adscripto y del rotativo para cubrir extensiones horarias y ausencias transitorias.

También propone una red farmacéutica provincial con criterios de distribución territorial para favorecer el acceso a medicamentos en zonas rurales, alejadas o vulnerables.

Durante el debate, legisladores oficialistas señalaron que el proyecto recibió aportes de distintos sectores, entre ellos la Cámara de Farmacias y representantes de pequeñas y medianas farmacias. Uno de los objetivos declarados es proteger a los establecimientos de barrio y evitar que la concentración económica afecte el acceso a los medicamentos.