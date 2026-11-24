El Gobierno oficializó este martes las designaciones de la abogada Verónica Gabriela Pérez como la nueva Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y de la doctora Elizabeth Ana Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del organismo.

Así se informó a través del Decreto 1412/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual, previamente, se detalló: “Acéptase, a partir del 23 de noviembre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Esteban Ernesto Leguízamo al cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

También se le aceptó la renuncia a partir del mismo día al doctor Carlos Blas Zamparolo al cargo de Subdirector Ejecutivo del PAMI, tras lo cual se oficializaron los citados cargos en el escrito que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

“Desígnase, a partir del 23 de noviembre de 2026, en el cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la abogada Verónica Gabriela Pérez”, señaló uno de los artículos y en el siguiente se informó el nombramiento de Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del PAMI.

El Gobierno oficializó este martes las designaciones de la abogada Verónica Gabriela Pérez como la nueva Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y de la doctora Elizabeth Ana Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del organismo.

Así se informó a través del Decreto 1412/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual, previamente, se detalló: “Acéptase, a partir del 23 de noviembre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Esteban Ernesto Leguízamo al cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

También se le aceptó la renuncia a partir del mismo día al doctor Carlos Blas Zamparolo al cargo de Subdirector Ejecutivo del PAMI, tras lo cual se oficializaron los citados cargos en el escrito que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

“Desígnase, a partir del 23 de noviembre de 2026, en el cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la abogada Verónica Gabriela Pérez”, señaló uno de los artículos y en el siguiente se informó el nombramiento de Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del PAMI.