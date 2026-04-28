Cambios en el IPV: qué modifica el acceso a “Mi Casa” y por qué podría acelerar tu vivienda propia

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio un paso hacia la simplificación del acceso al programa “IPV Mi Casa”, con una modificación que busca destrabar trámites demorados. La iniciativa surge tras detectar que los requisitos actuales generan demoras innecesarias en la adjudicación de viviendas (especialmente en expedientes ya iniciados).

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, propone extender la vigencia de los comprobantes de ingresos de dos a seis meses. De esta manera, se evita que los solicitantes deban renovar documentación constantemente (una de las principales causas de retraso en el proceso), permitiendo mayor continuidad administrativa.

Desde el organismo consideran que este cambio puede impactar directamente en la velocidad de asignación de unidades. La medida apunta a eliminar trabas burocráticas que, en la práctica, terminaban paralizando el acceso a la vivienda (incluso cuando los requisitos ya estaban cumplidos).

Sin embargo, la implementación aún no está completamente definida. El Departamento de Asuntos Administrativos sugirió ajustes antes de su aprobación final, entre ellos modificar el mecanismo de entrada en vigencia. Se plantea que la norma rija desde su publicación oficial y no mediante notificaciones individuales (lo que permitiría una aplicación más rápida y general).

Otro punto clave es la incorporación de una cláusula transitoria. Esta disposición busca que los cambios beneficien también a los trámites en curso que todavía no tienen definido su plan de pago (evitando que queden excluidos del nuevo esquema). Con estas modificaciones, el IPV intenta avanzar hacia un sistema más ágil y accesible para quienes buscan acceder a su vivienda en Mendoza.