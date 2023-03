Las modificaciones el programa de Facilidades Extendidas se comunicaron en la medianoche del domingo 12 de marzo.

En medio de la escasez de dólares, y a pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Economía informó este domingo por la noche que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para modificar el Programa de Facilidades Extendidas, concretamente en lo que se refiere a las metas de acumulación de reservas.

Pasaron dos semanas desde el anuncio que hiciera el ministro Sergio Massa en la India, en el marco de la cumbre del G20. Allí se había acordado, junto con el equipo técnico del Fondo, una modificación de los objetivos trimestrales y anuales de la acumulación de reservas, aunque sí se mantendrán las vinculadas al sendero fiscal y de emisión monetaria. No obstante, desde el Ministerio de Economía anunciaron que habrá novedades en relación a las tarifas de servicios públicos y a un conjunto de medidas monetarias.

El comunicado del Fondo incorporaría la aprobación de las metas del cuarto trimestre, lo que resultaría en el desembolso de 5.200 millones de dólares que el Gobierno deberá utilizar para hacerle frente a los vencimientos de la deuda que el Estado tiene con ese organismo.

La confirmación del Gobierno es que se cambiaría la meta de reservas. El objetivo en el acuerdo con el FMI para el primer trimestre es de US$ 7.825 millones. En junio, se debería llegar a una meta de casi US$ 11.000 millones y a fin de año: US$ 12.125 millones. Eran números ya inalcanzables en medio de una sequía que se complica y que restaría este año entre 15.000 y 20.000 millones de dólares a las reservas en momentos en que se profundiza una brecha cambiaria que hace perder divisas al Banco Central (BCRA) todos los días.

Desde el Ministerio de Economía deslizaron que habrá otras novedades del trabajo que el equipo de Sergio Massa realizó en Washington hace catorce días. En ese entonces se llevaron adelante negociaciones con el staff del FMI. «La llegada de la remesa de dólares permitiría una serie de medidas monetarias y de acumulación de reservas del año y de los trimestres», comunicaron fuentes que trabajan en la negociación entre el ministro y el Fondo.

¿Qué había pedido Cristina?

En el acto en el que se le entregó un doctorado Honoris Causa en Río Negro, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que «vamos a necesitar que los dirigentes estén unidos para revisar ese acuerdo con el FMI, no para pagar, sino para que nos dejen crecer. Es imprescindible el cambio de actitud. Hay que ponerse de acuerdo en lo fundamental, en el eje. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, podemos tener 20 Vacas Muertas pero nos van a faltar los dólares». En el mismo sentido, la ex mandataria expresó su temor por la fragmentación política: «Miremos un poco en América Latina», dijo a este respecto.

Fernández de Kirchner aseguró que «nadie dice que no haya que pagar el préstamo, pero los programas económicos son una cuestión de objetivos y eficacia». La vicepresidenta se quejó de los que la llaman «dogmática», y dijo haber dado muestras «de un gran pragmatismo cuando se trata de los intereses del país. Ya no sé qué más debería hacer. Yo apoyé también la reestructuración de la deuda privada porque es parte de la responsabilidad institucional”, dijo.