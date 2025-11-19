Cambios a la ley de tránsito: qué pasará con la documentación digital

El Gobierno prmulgó la Ley 9.675, que introduce cambios significativos a la normativa provincial de tránsito (Ley 9024) con el propósito de optimizar y agilizar los procedimientos de control vehicular. Esta legislación fue aprobada por la Legislatura el 4 de noviembre y entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

Documentación digital válida

Una de las reformas más importantes se centra en la equivalencia de los documentos de tránsito en sus versiones física y digital. La modificación del artículo 40 establece que, al ser requeridos por un agente de tránsito, los conductores podrán presentar la Licencia Nacional de Conducir tanto en formato físico como digital, y ambos tendrán la misma validez legal.

Esta flexibilidad se extiende a otros documentos esenciales: la cédula de identificación del vehículo, la cédula para el conductor autorizado y el comprobante del seguro de responsabilidad civil obligatorio. La ley especifica que estos pueden ser exhibidos “en cualquier formato”, facilitando el uso de aplicaciones móviles y otros soportes digitales. En sintonía con esto, se ratifica que la póliza de seguro vigente puede presentarse de forma impresa o digital, según la enmienda al inciso d) del artículo 43.

Otro aspecto clave de la Ley 9675 es la delegación formal a las municipalidades de Mendoza para emitir la Licencia Nacional de Conducir. La modificación del artículo 21 permite a los municipios llevar a cabo esta tarea mediante la firma de convenios de colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la provincia será la responsable de auditar y supervisar los centros de emisión municipales y de compartir los resultados de estas auditorías con el organismo nacional.

Finalmente, la nueva regulación introduce una aclaración relevante para los conductores: el cambio de domicilio dentro del territorio provincial ya no requerirá la renovación inmediata de la licencia de conducir. El documento mantendrá su plena vigencia hasta la fecha de expiración previamente fijada.