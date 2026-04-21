Cambiaron las estrategias para robar autos en Mendoza

El robo de vehículos en Argentina continúa en aumento y, además, evidencia un cambio en su dinámica. Según el último relevamiento del Indicador de Robo Vehicular (IRV) elaborado por la empresa Ituran Argentina, los hechos crecieron un 11,5% en marzo respecto a febrero, con los autos particulares encabezando la lista de los más afectados (53,49%), seguidos por las pick ups 4×4 y los utilitarios.

Uno de los datos más significativos es la transformación en las modalidades delictivas. El hurto casi duplicó su incidencia (pasó del 24,36% al 44,71%), mientras que los robos a mano armada concentraron el 55,29% de los casos. Este cambio refleja una adaptación de los delincuentes, que buscan operar con menor exposición pero mayor frecuencia, lo que complica las estrategias tradicionales de prevención (especialmente en zonas urbanas densamente transitadas).

Dentro de esta tendencia emergió un fenómeno nuevo: los robos en garajes comenzaron a aparecer con fuerza (representaron el 7,89% de los hurtos), cuando el mes anterior no se habían registrado casos. Aun así, la vía pública sigue siendo el principal escenario, concentrando más del 90% de los hechos (lo que confirma que estacionar en la calle sigue siendo el mayor riesgo).

El informe también identifica momentos y lugares críticos. La franja horaria entre las 18 y las 24 concentra casi la mitad de los robos (48,84%), consolidándose como el período más peligroso del día (coincide con horarios de mayor circulación y menor control). En cuanto a la distribución geográfica, la Zona Oeste lidera ampliamente los registros, seguida por la Zona Sur y la Ciudad de Buenos Aires.

Otro punto alarmante es la organización detrás de estos delitos. Casi el 95% de los robos son cometidos por dos o más delincuentes, lo que evidencia una fuerte presencia de bandas estructuradas (con niveles de coordinación que dificultan su detección). Esta modalidad, advierten los especialistas, vuelve más eficiente el delito y más complejo prevenirlo sin tecnología o sistemas de rastreo adecuados, marcando un nuevo desafío en materia de seguridad.