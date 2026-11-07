Cambian los seguros de autos: cuánto pagarán por accidentes, lesiones y muertes desde 2027

El Gobierno nacional estableció nuevos límites de cobertura para los seguros automotores que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027. La medida modifica los montos máximos que las compañías aseguradoras podrán cubrir ante accidentes de tránsito, lesiones, fallecimientos y daños materiales.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 480/2026 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), publicada este viernes en el Boletín Oficial. Los valores dependerán del tipo de vehículo, su capacidad y el uso al que esté destinado.

La normativa alcanzará a las pólizas emitidas o renovadas desde el próximo año, por lo que los conductores deberán prestar atención a las condiciones de cobertura de sus seguros.

Cuánto cubrirán los seguros de autos desde enero de 2027

El nuevo esquema establece tres niveles principales de cobertura de responsabilidad civil por accidente:

Hasta $270 millones: automóviles particulares, camionetas, motocicletas, casas rodantes y vehículos de alquiler sin chofer.

automóviles particulares, camionetas, motocicletas, casas rodantes y vehículos de alquiler sin chofer. Hasta $590 millones: taxis, remises, camiones, acoplados, maquinaria agrícola, servicios de emergencia, vehículos de transporte de hasta ocho asientos y servicios contratados mediante plataformas tecnológicas.

taxis, remises, camiones, acoplados, maquinaria agrícola, servicios de emergencia, vehículos de transporte de hasta ocho asientos y servicios contratados mediante plataformas tecnológicas. Hasta $880 millones: colectivos y ómnibus de mayor porte, correspondientes a las categorías M2 y M3.

Estos valores corresponden a límites de cobertura por acontecimiento y no significan que las aseguradoras deban pagar automáticamente esas sumas ante cualquier accidente. La indemnización dependerá de los daños, la responsabilidad y las condiciones de la póliza.

Cuánto pagarán los seguros por lesiones o fallecimiento

La resolución también actualizó los importes previstos para atender determinadas consecuencias de los siniestros viales dentro del seguro obligatorio.

Los nuevos valores establecidos son:

Gastos médicos: hasta $1.200.000 por persona.

hasta $1.200.000 por persona. Gastos de sepelio: hasta $700.000 por persona.

hasta $700.000 por persona. Muerte o incapacidad total y permanente: indemnización básica de $27 millones por persona.

En el caso de los gastos sanitarios y funerarios comprendidos en la Obligación Legal Autónoma, las aseguradoras deberán efectuar los pagos dentro de un plazo máximo de cinco días desde la acreditación del derecho al reclamo.

Qué cambia para taxis, remises y transporte público

La normativa también establece nuevas condiciones para los importes que quedan a cargo de los asegurados en determinadas coberturas.

Para el transporte público de pasajeros, el descubierto obligatorio será de $4,4 millones por accidente.

En tanto, para taxis y remises, la participación obligatoria del asegurado en cada reclamo no podrá superar los $650.000, condición que deberá figurar expresamente en la póliza.

La Superintendencia de Seguros también dispuso que los límites de cobertura sean revisados anualmente durante octubre, con el objetivo de evaluar su actualización.

Los nuevos montos entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027, exclusivamente para las pólizas que se emitan o renueven desde esa fecha.