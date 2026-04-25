Cambian los partos en clínicas privadas de Mendoza y hay polémica por quién atenderá los nacimientos

El Gobierno de Mendoza implementará desde julio un cambio clave en la atención de nacimientos dentro del sistema privado: los partos deberán ser asistidos obligatoriamente por obstetras de guardia (sin importar quién haya realizado el seguimiento del embarazo). La decisión apunta a modificar prácticas instaladas en clínicas y sanatorios.

El eje central de la medida es sanitario. La provincia busca reducir una tasa de cesáreas que en el ámbito privado alcanza el 78%, un número muy por encima de las recomendaciones internacionales. Para avanzar en ese objetivo, se firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), orientado a limitar intervenciones quirúrgicas innecesarias y promover partos más fisiológicos.

Sin embargo, el anuncio no cayó bien en todos los sectores. Desde asociaciones profesionales advirtieron que la nueva modalidad rompe la continuidad del cuidado (al impedir que el mismo médico acompañe todo el proceso) y puede afectar el vínculo de confianza con la paciente. A esto se sumaron cuestionamientos de usuarias del sistema privado, quienes plantean su preocupación por no poder elegir al profesional en un momento clave.

Las estadísticas oficiales explican el trasfondo de la decisión. Mientras que en hospitales públicos las cesáreas rondan el 41% (con valores similares en centros como el Lagomaggiore o el Paroissien), en clínicas privadas la proporción prácticamente se duplica, evidenciando una tendencia a la medicalización del parto en sectores de mayor poder adquisitivo.

Especialistas señalaron que este fenómeno se intensificó tras la pandemia (cuando se priorizaron intervenciones programadas por cuestiones organizativas), pero que luego quedó instalado. En ese marco, la normativa también reabre el debate sobre el parto respetado y el derecho de las mujeres a decidir, en un escenario donde la provincia busca avanzar hacia un modelo menos intervencionista sin consenso pleno entre todos los actores.