Cambian la RTO en Argentina: qué pasará en Mendoza y cuánto te pueden multar si no la tenés

El Gobierno nacional oficializó cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con el objetivo de simplificar el control vehicular y ampliar la competencia en el servicio. La reforma fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y quedó establecida a través del Decreto 139/2026, que introduce modificaciones en la forma en que se realizan las inspecciones en todo el país.

Entre los cambios más relevantes, se elimina la exclusividad de los centros tradicionales de revisión, lo que abre la posibilidad de que talleres mecánicos y concesionarias oficiales puedan realizar la RTO, siempre que cuenten con el equipamiento necesario para llevar adelante las pruebas correspondientes.

Además, la normativa establece nuevos plazos para los controles. Los vehículos 0 km deberán realizar la primera revisión recién a los cinco años, mientras que los autos particulares con más de diez años de antigüedad deberán pasar por el control técnico cada dos años.

Qué pasará con la RTO en Mendoza

En Mendoza, por el momento, el sistema seguirá funcionando de la misma manera, aunque las autoridades provinciales ya anticiparon que avanzarán en la adecuación normativa para alinearse con las disposiciones nacionales.

Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial explicaron que la provincia ya se encuentra adherida al esquema nacional, por lo que el siguiente paso será actualizar su reglamentación para incorporar los cambios impulsados por Nación (lo que permitirá adaptar el funcionamiento del sistema local a la nueva normativa).

Según indicaron desde el organismo, Mendoza cuenta con una particularidad frente a otras provincias: posee una gran cantidad y diversidad de talleres habilitados y, además, no realizó licitaciones para otorgar la prestación del servicio de RTO.

En el esquema actual no está permitida la apertura de nuevas plantas de revisión, aunque esto podría cambiar con la actualización normativa. La intención oficial es avanzar hacia un modelo más flexible (permitiendo que talleres ya habilitados sumen el servicio y que otros puedan incorporarlo en el futuro), siempre dentro de las condiciones técnicas y regulatorias que establezca la legislación.

Cuánto cuesta la multa por no tener la RTO en Mendoza

A comienzos de este año también se actualizaron los valores de las infracciones de tránsito en la provincia. Según la Ley de Tránsito mendocina, las sanciones quedaron establecidas en función de las Unidades Fijas (UF).

Faltas leves: entre 70 y 100 UF (multas que van de $35.000 a $50.000).

entre 70 y 100 UF (multas que van de $35.000 a $50.000). Faltas graves: entre 500 y 700 UF (entre $250.000 y $350.000).

entre 500 y 700 UF (entre $250.000 y $350.000). Faltas gravísimas: entre 750 y 1.000 UF (entre $375.000 y $500.000).

entre 750 y 1.000 UF (entre $375.000 y $500.000). Concurso de infracciones: entre 1.300 y 1.500 UF (multas de $650.000 a $750.000 cuando se cometen varias faltas al mismo tiempo).

En ese marco, circular sin la RTO vigente se considera una falta leve, por lo que la multa puede alcanzar los $50.000.

Sin embargo, existe la posibilidad de reducir el monto. Si el conductor paga dentro de los tres días hábiles posteriores al acta, puede acceder a un descuento del 40%, lo que deja la sanción en alrededor de $30.000 (beneficio que no se aplica en casos de conducción bajo efectos del alcohol por encima de los límites permitidos).