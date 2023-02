La coalición gobernante extendió el plazo hasta el martes 22 de febrero para que Omar De Marchi defina si compite por la gobernación dentro o fuera de Cambia Mendoza. Mediadores del larretismo y del bulrrichismo tratarán de convencer al lujanino de que se mantenga en el frente.

El esperado «Día D» del frente Cambia Mendoza no tuvo finalmente definiciones sino que se estiraron los plazos, lo que de alguna manera estaba previsto. En el encuentro realizado este miércoles entre dirigentes del radicalismo y partidos aliados lo que ocurrió fue que se extendió el tiempo hasta el martes 22. Todo para esperar una respuesta de Omar De Marchi sobre si se mantiene en la coalición o no.

Lo que sí quedó claro es que los dirigentes que se se reunieron en la sede de la UCR de Ciudad están convencidos -a pesar de que Horacio Rodríguez Larreta no estaría de acuerdo- de que la mesa nacional de Juntos por el Cambio, convocada el martes por la noche por videollamada, fue clara en el sentido de que en todas las provincias no se aceptarán rupturas y los dirigentes que decidan ir por afuera a las elecciones 2023 no podrán utilizar el sello partidario en ninguna de los votaciones, tanto municipales como provinciales y nacionales.

Se supo además que en los próximos días los dos sectores internos del PRO nacional, encabezados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por Patricia Bullrich harán intervenir a mediadores -Eduardo Macchiavelli y Federico Angelini- para tratar de solucionar el conflicto en Mendoza.

Fuente: Diario Uno