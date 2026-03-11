Cambia Mendoza blinda a Vargas Arizu para que no de explicaciones por la crisis vitivinícola

Legisladores del bloque del Partido Justicialista (PJ) querían la presencia del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu para que de explicaciones sobre la compleja crisis vitivinícola. Sin embargo, no ocurrirá porque el oficialismo blinda al ministro y tiene los votos para hacerlo.

El presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, Germán Gómez, explicó que el planteo fue abordado en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se discutió la posibilidad de fijar una fecha para citar al funcionario. No obstante, aseguró que el oficialismo no acompañó la propuesta.

“Ayer se planteó la situación en labor parlamentaria. Tuvimos una discusión y la idea era negociar la presencia del ministro de Producción, de traerlo, de citarlo. El oficialismo sigue en la misma posición, quedaron en que lo iban a pensar”, señaló el legislador.

En ese contexto, Gómez cuestionó con dureza la gestión del área productiva y sostuvo que el funcionario “no da la cara” frente a los problemas que atraviesa la vitivinicultura. “Tenemos un ministro de la Producción que es de la destrucción y hoy tenemos esta situación: bodegas como Bianchi o Norton, el consumo por debajo de niveles históricos y una crisis vitivinícola”, afirmó.

“No hay programa estratégico, no hay una visión de qué hacemos con la vitivinicultura en la provincia. El Gobierno lleva realizados 14 viajes al exterior, en su gran mayoría para promocionar la minería. ¿Qué pasó con la vitivinicultura? Realmente nos preocupa”, expresó.

Gómez sostuvo además que la crisis no afecta únicamente al productor primario, sino a toda la cadena de valor. Entre los factores que mencionó figuran la caída de los precios, el aumento de las importaciones de vino —que el año pasado alcanzaron los 4,5 millones de litros— y los problemas de competitividad para exportar.

“Las bodegas están atravesando una crisis compleja. Algunas grandes empresas de Mendoza ya analizan la posibilidad de presentarse en concurso preventivo o incluso en quiebra”, advirtió.

El proyecto presentado por el PJ buscaba fijar una fecha para que Rodolfo Vargas Arizu asistiera a la Cámara de Diputados y respondiera preguntas sobre la situación del sector. Sin embargo, según Gómez, el oficialismo rechazó tratar la iniciativa en la sesión.

“Pedimos que se tratara hoy para poder fijar una fecha y el oficialismo nos rechazó la propuesta. Por ende, no va a venir el ministro, como sucede con otros funcionarios provinciales que tampoco vienen a dar explicaciones sobre seguridad, producción y otros temas”, sostuvo.

El legislador insistió en que el ministro debe dar explicaciones ante lo que definió como “la peor crisis en los últimos 20 años” para la vitivinicultura, marcada por la caída de exportaciones, el incremento de importaciones y los problemas de precios.

Finalmente, desde el bloque del PJ advirtieron que la situación del sector podría agravarse si no se adoptan medidas en el corto plazo. “La realidad va a superar a la ficción que tiene en la cabeza tanto el ministro como el Gobernador”, afirmó Gómez, quien además calificó como “lamentable” el discurso oficial durante el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina.

A modo de cierre, el diputado consideró que la salida requerirá un conjunto de políticas coordinadas, incluso con participación del Gobierno nacional. “Las medidas que puedan implementarse van a surtir efecto en no menos de seis meses, por eso creemos que hay que evaluarlas cuanto antes”, concluyó.