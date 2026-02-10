Search
Cambia la fecha de cobro de jubilados por Carnaval: cómo quedará

El calendario de febrero tendrá reordenamientos puntuales por los días no laborables, aunque los haberes se acreditarán con normalidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados debido a los feriados nacionales de Carnaval, que se celebran el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Esta reprogramación implica que algunas fechas habituales de cobro se adelanten o se posterguen según la terminación del documento de identidad de cada beneficiario.

El organismo previsional comenzó con los pagos el lunes 9 de febrero para quienes perciben el haber mínimo. En un mes sin feriados, los jubilados y pensionados con DNI terminado en 5 y 6 habrían cobrado el 16 y 17 de febrero, pero debido a los días no laborables esos pagos se trasladan a partir del miércoles 18.

Desde ANSES aclararon que estos cambios no afectan los montos a percibir, sino únicamente el día en que se acredita el haber en la cuenta bancaria de cada beneficiario. La modificación se aplica de manera automática y no requiere la realización de ningún trámite adicional.

La adecuación del calendario responde al impacto de los feriados prolongados en la operatoria bancaria y administrativa, que suele alterar la acreditación habitual de los haberes previsionales.

