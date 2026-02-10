Cambia la fecha de cobro de jubilados por Carnaval: cómo quedará

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados debido a los feriados nacionales de Carnaval, que se celebran el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Esta reprogramación implica que algunas fechas habituales de cobro se adelanten o se posterguen según la terminación del documento de identidad de cada beneficiario.

El organismo previsional comenzó con los pagos el lunes 9 de febrero para quienes perciben el haber mínimo. En un mes sin feriados, los jubilados y pensionados con DNI terminado en 5 y 6 habrían cobrado el 16 y 17 de febrero, pero debido a los días no laborables esos pagos se trasladan a partir del miércoles 18.

Desde ANSES aclararon que estos cambios no afectan los montos a percibir, sino únicamente el día en que se acredita el haber en la cuenta bancaria de cada beneficiario. La modificación se aplica de manera automática y no requiere la realización de ningún trámite adicional.

La adecuación del calendario responde al impacto de los feriados prolongados en la operatoria bancaria y administrativa, que suele alterar la acreditación habitual de los haberes previsionales.