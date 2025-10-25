Cámara de Diputados de la Nación: ¿cuáles son los representantes mendocinos que renuevan sus bancas?

Este domingo, el electorado se dirigirá a las urnas en el marco de las elecciones legislativas de medio término, luego de las cuales habrá un reordenamiento en el entramado político tanto del Congreso de la Nación como de la Legislatura provincial.

Puntualmente, en Mendoza la ciudadanía deberá elegir a 5 diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales -lo que representa un recambio del 50% de la composición de la Legislatura de Mendoza y de su representación en el Cámara de Diputados de la Nación-.

Cabe recordar que Mendoza cuenta con diez representantes en la Cámara de Diputados. De las diez bancas que tiene Mendoza en la Cámara Baja de la Nación, tres son de la Unión Cívica Radical (UCR), tres de La Libertad Avanza (LLA), tres del peronismo (PJ), y la restante del espacio político Coherencia.

Actualmente los diputados mendocinos en el Congreso son: Adolfo Bermejo (PJ), Martín Aveiro (PJ), Liliana Paponet (PJ), Pamela Verasay (UCR), Julio Cobos (UCR), Lisandro Nieri (UCR), Lourdes Arrieta (Coherencia), Facundo Correa Llano (LLA), Mercedes Llano (LLA), Álvaro Martínez (LLA).

¿Quiénes son los representantes mendocinos que dejarán sus escaños en el Congreso?

De los tres escaños que tiene, la UCR pone en juego dos, al igual que el peronismo, mientras que LLA arriesga sólo uno. La banca de Coherencia (Lourdes Arrieta) tiene vigencia hasta 2027.

Quienes terminan sus periodos en la Cámara de Diputados de la Nación son: Adolfo Bermejo (PJ), Liliana Paponet (PJ), Julio Cobos (UCR), Pamela Verasay (UCR) y Álvaro Martínez (LLA).

Cabe resaltar que tanto Pamela Verasay como Álvaro Martínez buscarán renovar sus escaños. Ambos diputados figuran en la lista de candidatos de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, la cual está encabezada por el actual Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.