Calvente pidió premiar a los que administran bien, pero ahora ajusta a 2.450 municipales: el reclamo de Ilardo por los $1.700 millones

Por José Fernández

En abril de 2026, Marcos Calvente presentó una posición contundente sobre la distribución de los recursos públicos: había que premiar a los municipios que generaran riqueza y administraran bien.

Seis meses después, el intendente enfrenta uno de los conflictos salariales más importantes de su gestión.

La Municipalidad de Guaymallén decidió suspender el adicional Compensación y Estímulo, de aproximadamente $350.000, para unos 2.450 trabajadores, equivalentes a más del 80% de la planta municipal.

La decisión fue justificada por la caída de los ingresos y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal.

La controversia se profundizó cuando se conoció que la Provincia había autorizado una transferencia de $1.703.603.319 al municipio.

Y ahora, un video del dirigente Lucas Ilardo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que Calvente deberá responder con números: ¿cómo se compatibiliza el discurso de buena administración con una crisis que termina afectando los salarios?

El planteo de Lucas Ilardo: tres actos de una misma controversia

En el video difundido en su cuenta de TikTok, Ilardo organiza su crítica en tres momentos.

El primero es el ajuste salarial que alcanza a la mayoría de los empleados municipales.

El segundo es la transferencia de aproximadamente $1.700 millones autorizada por el Gobierno provincial.

Y el tercero es el contraste entre esas decisiones y el discurso previo del propio Calvente sobre la necesidad de premiar a quienes administran bien.

El dirigente opositor cuestiona así la coherencia de la gestión municipal y la relación financiera entre Guaymallén y el Gobierno de Alfredo Cornejo.

Pero para evaluar ese cuestionamiento hay que establecer una diferencia fundamental: el dinero recibido por Guaymallén no constituye una ayuda extraordinaria concedida discrecionalmente para salvar sus cuentas.

Se trata de un mecanismo de compensación establecido en la legislación provincial, destinado a equilibrar parcialmente las diferencias de recursos por habitante entre municipios.

Esa precisión no elimina las preguntas sobre el ajuste salarial. Las vuelve más concretas.

La declaración de abril que hoy vuelve a incomodar

El 8 de abril de 2026, la Municipalidad publicó una declaración de Calvente en la que reclamaba modificar el sistema de coparticipación para reconocer la actividad económica y la eficiencia administrativa.

El intendente argumentó que Guaymallén tiene un importante peso económico, genera empleo formal y, sin embargo, recibe pocos recursos por habitante.

Su planteo se inscribía en el debate sobre autonomía municipal y distribución de fondos provinciales.

Hoy, frente a la suspensión del adicional salarial, corresponde examinar cuánto cambió la situación financiera desde aquellas declaraciones.

¿Cuánto cayó efectivamente la recaudación? ¿Cuáles fueron las proyecciones presupuestarias? ¿Qué gastos crecieron? ¿Qué alternativas se evaluaron antes de suspender el pago a los trabajadores?

La buena administración no se demuestra únicamente con declaraciones sobre eficiencia. También debe poder verificarse en los presupuestos, las prioridades de gasto y los resultados de gestión.

Una transferencia autorizada antes del anuncio del ajuste

Hay un dato cronológico que merece especial atención.

La Resolución 223 del Ministerio de Hacienda provincial está fechada el 6 de octubre de 2026 y fue publicada en el Boletín Oficial el día 13.

En ella se autoriza la liquidación de $1.703.603.319 a favor de Guaymallén.

El anuncio municipal sobre los recortes salariales se produjo el 9 de octubre, tres días después de la fecha de la resolución.

Esto no demuestra que Calvente conociera formalmente el monto al momento de anunciar el ajuste, ni que los fondos fueran suficientes para revertirlo.

Pero sí plantea una pregunta verificable: ¿qué información tenía el municipio sobre sus ingresos provinciales cuando decidió suspender el adicional?

La respuesta debe surgir de los registros de ingresos, las comunicaciones administrativas y las proyecciones de Tesorería.

El ajuste no impacta de la misma manera en todos

La gestión municipal anunció una reducción del 10% en las remuneraciones de los funcionarios políticos.

Para los trabajadores alcanzados por la suspensión del adicional, en cambio, la pérdida puede representar una proporción considerablemente mayor de sus ingresos.

Los porcentajes no son directamente comparables sin conocer los salarios completos y los conceptos afectados, pero la diferencia en el impacto merece una explicación.

El municipio argumenta que enfrenta una caída de recursos y que necesita preservar su funcionamiento.

Los trabajadores, por su parte, cuestionan que el ajuste recaiga sobre una parte importante de su remuneración habitual.

La conciliación obligatoria abrió una instancia para negociar, pero no resolvió por sí misma la controversia económica.

Las preguntas que Guaymallén debe responder

Para determinar si la suspensión del adicional era inevitable, es necesario conocer cuánto dinero tenía disponible el municipio, qué obligaciones debía afrontar y qué alternativas financieras existían.

También corresponde publicar el impacto presupuestario de la medida, el ahorro esperado y las condiciones bajo las cuales podría restituirse el adicional.

La discusión planteada por Ilardo tiene un componente político evidente. Pero los datos que permitirían confirmar o refutar sus cuestionamientos están en manos de la administración municipal.

Calvente defendió públicamente la importancia de premiar a quienes administran bien. Ahora tiene la oportunidad de mostrar, con documentación, cómo está administrando Guaymallén en medio de la crisis.

Porque la eficiencia de una gestión no se mide solamente por su capacidad de reducir gastos. También se mide por la transparencia con la que explica sus decisiones y por las consecuencias que esas decisiones tienen sobre sus trabajadores y vecinos.