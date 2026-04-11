Calor y agua: a qué hora llegarán las lluvias a Mendoza este finde

Mendoza se prepara para un fin de semana con mejoras parciales en el tiempo y un ascenso de la temperatura, aunque las condiciones no serán del todo estables. El sábado aparecerá como el día más favorable, mientras que el domingo traerá nuevamente señales de inestabilidad.

Según el informe de la Dirección de Contingencias Climáticas, el sábado comenzará con cierta variabilidad (especialmente durante la mañana), pero con el correr de las horas el cielo tenderá a despejarse. Se esperan vientos leves del norte, nubosidad en disminución y una máxima cercana a los 25 grados (con mínima de 12).

Para el domingo, en cambio, el panorama será más inestable. Se prevé nubosidad variable durante toda la jornada y probabilidad de tormentas (principalmente en el sur provincial y el Valle de Uco), junto con vientos leves del sudeste. La temperatura continuará en ascenso, con una máxima de 26 grados y una mínima de 14.

En la zona cordillerana, el tiempo también mostrará variaciones. Mientras que el sábado se presentará parcialmente nublado (sin mayores complicaciones), el domingo podrían registrarse precipitaciones en sectores del sur (lo que podría afectar la transitabilidad en alta montaña).

De esta manera, el fin de semana combinará momentos agradables con condiciones inestables, en un escenario típico de transición que obliga a seguir de cerca la evolución del pronóstico.