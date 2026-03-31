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Calor en Mendoza: el dato que explica por qué este marzo fue uno de los más extremos de la historia

Mendoza atraviesa una ola de calor atípica para el inicio del otoño, con temperaturas que rompieron récords históricos.

Mendoza vive jornadas agobiantes con temperaturas inusuales para fines de marzo y un récord que marca un antes y un después en los registros climáticos. La mínima alcanzó los 22,7 grados (la más alta en los últimos 75 años para esta época), en un contexto que ya es catalogado como extremo por especialistas.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale explicó al uno que el fenómeno cumple con los criterios de ola de calor (más de tres días consecutivos con máximas superiores a 31 grados y mínimas por encima de 17). “Estamos en una situación extrema”, advirtió, al analizar los datos disponibles desde 1960.

Además del calor, el escenario se vuelve más sofocante por la presencia de humedad tropical (valores típicos del sur de Brasil en verano), lo que eleva considerablemente la sensación térmica. Este factor es clave para entender por qué la población percibe el clima como aún más pesado, pese a que las máximas rondan los 35 grados.

El evento resulta todavía más llamativo por el momento del año en que ocurre (inicio del otoño). Según el especialista, si estas condiciones se hubieran dado en pleno verano, las temperaturas podrían haber superado los 40 grados, lo que dimensiona la magnitud del fenómeno actual.

El alivio llegará en las próximas horas con el avance de un frente frío que provocará tormentas fuertes (bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional) y un marcado descenso de la temperatura (alrededor de 25 grados), dando fin a una de las olas de calor más intensas y tardías de las últimas décadas.

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