Calma cambiaria: el dólar oficial retrocede a su nivel más bajo en casi dos meses

El dólar oficial revirtió su tendencia este martes al registrar bajas en las primeras negociaciones del día.

Tras el repunte experimentado en el inicio de febrero, el dólar oficial revirtió su tendencia este martes al registrar bajas en las primeras negociaciones del día.

Este movimiento consolida una brecha considerable frente al límite superior de la zona de intervención, brindando cierto alivio al esquema monetario actual. El escenario financiero se completa con títulos públicos que rozan sus valores más altos, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de los rendimientos financieros y las definiciones del ámbito político.

La estabilidad cambiaria se apoya en una zona de flotación que, durante el mes pasado, se expandió un 2,4 por ciento para acompañar los niveles inflacionarios previos. De esta manera, el techo permitido alcanzó el lunes los 1.567,85 pesos. En la rueda mayorista, el valor retrocedió 5,5 pesos, situándose en 1.448,5 pesos y alejándose un 8,6 por ciento del margen máximo de la banda, luego de haber acumulado un alza del 1 por ciento en el transcurso de la semana anterior.

En lo que respecta a las ventanillas minoristas, la pizarra del Banco Nación inició la jornada en 1.470 pesos para la venta. Bajo este esquema, el tipo de cambio vinculado al turismo y consumos en el exterior, que incorpora la carga impositiva correspondiente, se posicionó en 1.911 pesos.

Por su parte, las cotizaciones bursátiles mantuvieron una dinámica de escasas variaciones. El MEP mostró un leve incremento del 0,1 por ciento para ubicarse en 1.451,60 pesos, al tiempo que el contado con liquidación operó con una suba del 0,2 por ciento hasta los 1.497,41 pesos. En la plaza informal, el billete paralelo se mantuvo en torno a los 1.450 pesos, lo que representa su cotización más baja en casi dos meses.

Calma cambiaria: el dólar oficial retrocede a su nivel más bajo en casi dos meses

