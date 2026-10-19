“Call center tumbero”: la propuesta de un diputado mendocino para el uso de celulares en las cárceles

El diputado nacional Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las condiciones de comunicación y establecer nuevas obligaciones económicas para las personas privadas de libertad. “Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero”, sostuvo el legislador al defender una iniciativa que apunta a modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

La propuesta plantea prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios y establecer controles sobre las comunicaciones mediante teléfonos de línea, internet y correspondencia. Según los fundamentos difundidos por Martínez, el objetivo es impedir que desde las cárceles se organicen estafas, secuestros virtuales y maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.

Sin embargo, el proyecto no plantea eliminar todo contacto con el exterior. Entre sus principales puntos incluye comunicaciones mediante sistemas autorizados y monitoreados, teléfonos de línea para mantener el vínculo con familiares y abogados, y videollamadas con defensores para facilitar el acceso a la Justicia.

Uniformes y pago de gastos carcelarios

La iniciativa también propone establecer el uso obligatorio de uniformes, diferenciados por colores y marcas según la clasificación de peligrosidad de los internos: leve, media o alta. Para quienes estén próximos a recuperar la libertad, se prevé un uniforme sin marcas distintivas.

Otro de los ejes es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), destinado a que los internos que perciban ingresos por su trabajo contribuyan a cubrir gastos de alimentación, servicios, atención médica y vestimenta. El documento señala que esta obligación no reemplazaría el deber estatal de garantizar las condiciones básicas de detención.

“La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”, argumentó Martínez, quien vinculó la propuesta con la necesidad de incorporar hábitos laborales durante el cumplimiento de las penas.

El legislador ya había presentado en abril otro proyecto para establecer penas de prisión para internos que posean teléfonos móviles, con agravantes cuando los dispositivos sean utilizados para cometer delitos.

La iniciativa deberá avanzar en el Congreso para que sus propuestas sean debatidas y, eventualmente, puedan convertirse en ley. Por ahora, se trata de un proyecto legislativo y no de medidas vigentes.