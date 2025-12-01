Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran primero en diciembre

ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025, que abarca jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas (PNC) y asignaciones familiares. El mes incluye además el aumento por movilidad, el medio aguinaldo y un bono especial para quienes cobran el haber mínimo.

Fechas de cobro: en qué orden acreditan los haberes

Para las Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Aumento, aguinaldo y bono de diciembre

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben en diciembre un incremento del 2,34% por movilidad. Además, se abona el medio aguinaldo junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites, y quienes perciben el haber mínimo acceden a un bono adicional.

Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y SUAF

Para AUH:

DNI terminado en 0: miércoles 10 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 11 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 12 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 15 de diciembre

DNI terminado en 4: martes 16 de diciembre

DNI terminado en 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminado en 6: jueves 18 de diciembre

DNI terminado en 7: viernes 19 de diciembre

DNI terminado en 8: lunes 22 de diciembre

DNI terminado en 9: martes 23 de diciembre

Para la Asignación Universal por Embarazo (AUE):

DNI terminado en 0: jueves 11 de diciembre

DNI terminado en 1: viernes 12 de diciembre

DNI terminado en 2: lunes 15 de diciembre

DNI terminado en 3: martes 16 de diciembre

DNI terminado en 4: miércoles 17 de diciembre

DNI terminado en 5: jueves 18 de diciembre

DNI terminado en 6: viernes 19 de diciembre

DNI terminado en 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminado en 8: martes 23 de diciembre

DNI terminado en 9: miércoles 24 de diciembre

Para SUAF (Asignaciones Familiares para trabajadores registrados):