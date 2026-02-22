Search
Calendario de pagos de ANSES: comienza el pago para jubilados que superan la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a febrero y ya abrió una nueva etapa de acreditaciones para los jubilados.

Según el calendario oficial, desde este lunes 23 de febrero se inició la acreditación de haberes para los jubilados y pensionados cuyas prestaciones superan el haber mínimo, organizándose por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El detalle del cronograma para quienes cobran montos superiores al mínimo es el siguiente:

  • Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 24: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9.

Este esquema completa la liquidación de pagos de febrero y coincide con la aplicación de un aumento del 2,85% para todas las prestaciones previsionales.

En cuanto a los importes vigentes:

  • La jubilación mínima con aumento y bono alcanza aproximadamente los $429.254.
  • La jubilación máxima supera los $2,4 millones (sin bono).
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas también se liquidan con el ajuste previsto.

De esta forma, ANSES completa el calendario de febrero y asegura la acreditación de los haberes previsionales según el orden habitual de pago.

