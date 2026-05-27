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Calendario 2025: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Junio traerá una nueva oportunidad para descansar: dos feriados nacionales muy cercanos permitirán disfrutar de un fin de semana extendido.

Después del feriado del 25 de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso largo. Este feriado cayó lunes y así, muchos aprovecharon para disfrutar, descansar o estar con la familia y amigos.

La próxima oportunidad para cortar la rutina llegará en junio. El lunes 16 se conmemorará el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, mientras que el viernes 20 será el Día de la Bandera, en homenaje a Manuel Belgrano.

La cercanía entre ambas fechas generará semanas laborales más cortas y un nuevo fin de semana largo que muchos aprovecharán para viajar, descansar o realizar escapadas.

Además, el calendario nacional todavía guarda otros feriados extendidos para la segunda mitad del año, especialmente en agosto y noviembre, gracias a feriados trasladables y jornadas con fines turísticos.

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