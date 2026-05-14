Caída histórica en mayoristas de Mendoza: por qué cada vez se compra menos

Los supermercados mayoristas atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. Según un relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó un 5,1% interanual en marzo, mientras que en el canal mayorista el retroceso alcanzó el 8,8%. En Mendoza, referentes del sector aseguran que la situación también se siente con fuerza y que el comportamiento de los consumidores cambia mes a mes (algo que genera una enorme incertidumbre en el mercado).

Desde el sector explicaron que, pese a la caída en las ventas, los precios continúan aumentando por la presión de distintos costos. Entre los productos que más impactan aparecen la carne, la harina y el aceite (insumos básicos que además arrastran aumentos en panificados, fideos, galletas y otros derivados). A esto se suma el incremento del combustible por el contexto internacional, una variable que golpea directamente sobre los costos de logística y distribución. “Estamos con el lápiz muy finito para trasladar lo menos posible al consumidor”, señalaron desde la cadena mayorista Oscar David al medio sitioandino.

El informe de Scentia también refleja que las categorías más afectadas son limpieza del hogar, perecederos y productos de desayuno y merienda. Sin embargo, en Mendoza remarcan que el consumo todavía se sostiene en artículos esenciales (como alimentos básicos), mientras que los productos considerados secundarios son los que más retroceden. Bebidas, chocolates, dulces, perfumería y cuidado personal aparecen entre los rubros con mayor caída en ventas.

En el sector coinciden en que el consumidor actual compra de manera mucho más cuidadosa y selectiva. Las decisiones cambian constantemente y el comportamiento del mercado se volvió impredecible. “Todos los meses es una historia distinta”, resumieron desde el rubro, donde crece la preocupación por un consumo cada vez más limitado a lo indispensable.