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Café y masitas para todos: la bienvenida de Hebe Casado a los nuevos integrantes del Senado

La vicegobernadora Hebe Casado recibió a senadores y senadoras electas que asumirán antes del 1° de mayo. El detalle en el comunicado oficial con respecto a la alianza entre Cambia Mendoza y LLA.

La Legislatura empieza a palpitar el recambio luego del 1° de mayo. En el Senado son 19 las bancas que se renuevan y los senadores y senadoras electas tuvieron su desayuno de recepción con Hebe Casado como principal anfitriona.

La actividad se realizó en la Casa de las Leyes y tuvo como objetivo avanzar en un primer contacto institucional, además de interiorizar a los futuros senadores sobre el funcionamiento legislativo y administrativo del cuerpo. “Es un honor tenerlos acá. El objetivo de esta reunión es presentarnos y poder conocernos antes de la sesión preparatoria”, expresó Casado durante el encuentro.

Los senadores electos participarán de la sesión preparatoria el jueves 23 de abril a las 9, en el recinto de Sesiones, instancia en la que prestarán juramento de cara al inicio formal de sus mandatos.

Hay un dato curioso y es que en la comunicación oficial de la actividad, desde el Senado se refirieron al frente LLA + Cambia Mendoza como quienes conservarán la mayoría en la Cámara Alta. Si bien ese fue el nombre en los comicios, el presidente del partido libertario, Facundo Correa Llano, aclaró que no harán un frente común con el radicalismo.

Y al momento de mencionarlos, no diferenciaron quién pertenece a la UCR y quién a LLA. “Entre ellos figuran Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Giselle Pérez, María Pía Fanelli, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Martín Kerchner (reelecto), Macarena D’Ambrogio, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur, Carolina Loparco y Jéssica Laferte (reelecta)”, dice el comunicado.

Por su parte, el bloque Justicialista tendrá a Adriana Cano (reelecta), Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (reelecto).

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